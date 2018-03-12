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Спорт

Алишер Якупбаев выиграл третий тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

Алишер Якупбаев выиграл третий тур открытого чемпионата Кыргызстана по настольному теннису по лигам. Об этом сообщил генеральный секретарь ассоциации данного вида спорта КР Шухрат Тешаев.

Турнир прошел накануне в Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен» с участием около 90 спортсменов из КР и Туркменистана. Алишер Якупбаев стал первым, не потерпев ни одного поражения. На втором месте Талгат Сагындыков, а замкнул тройку сильнейших Акылбек Касымов.

из архива АНТ КР
Фото из архива АНТ КР. Соревнования по настольному теннису

Чемпионат состоит из десяти туров. Второй прошел в феврале, четвертый намечен на 8 апреля. По регламенту участники разделены на лиги. В каждой шесть человек играют по круговой системе. После каждого тура спортсмены, занявшие последние два места, выбывают в нижестоящую лигу, а оттуда им на смену приходят два лидера.
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