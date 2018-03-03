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Спорт

Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших на чемпионате Азии по женской борьбе

Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших на чемпионате Азии по женской борьбе, прошедшем 1-2 марта в Бишкеке.

Медали разыгрывались в десяти весовых категориях. В шести из них «золото» выиграли китаянки. По одной награде высшего достоинства у представительниц Северной Кореи, Японии, Монголии и Индии. У сборной КР одна «бронза», которую завоевала Мээрим Жуманазарова.

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Суммировав результаты, показанные участницами во всех весовых категориях, организаторы представили командный зачет. Победила сборная Китая (185 очков). На втором месте Монголия (167), на третьем – Япония (161). Сборная КР набрала 35 очков и стала девятой из 12 команд-участниц ЧА. Позади нее сборные Вьетнама, Китайского Тайбэя и Таиланда.

Напомним, ранее в рамках ЧА прошли состязания по греко-римской борьбе. Отечественная сборная в командном зачете заняла первое место. Сегодня стартует заключительный вид программы – турнир по вольной борьбе. На ковер выйдут кыргызстанцы Алмаз Сманбеков (57 кг), Эрназар Акматалиев (65 кг), Эламан Догдурбек уулу (70 кг), Атай Изабеков (79 кг) и Айбек Усупов (97 кг).
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