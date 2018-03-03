Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших на чемпионате Азии по женской борьбе, прошедшем 1-2 марта в Бишкеке.
Медали разыгрывались в десяти весовых категориях. В шести из них «золото» выиграли китаянки. По одной награде высшего достоинства у представительниц Северной Кореи, Японии, Монголии и Индии. У сборной КР одна «бронза», которую завоевала Мээрим Жуманазарова.
Напомним, ранее в рамках ЧА прошли состязания по греко-римской борьбе. Отечественная сборная в командном зачете заняла первое место. Сегодня стартует заключительный вид программы – турнир по вольной борьбе. На ковер выйдут кыргызстанцы Алмаз Сманбеков (