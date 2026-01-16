Женская сборная Кыргызстана по вольной борьбе примет участие в турнире в России

Женская сборная Кыргызстана по вольной борьбе примет участие в международном турнире Кубок Ивана Ярыгина в России. Об этом сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта.

37-й по счету турнир пройдет в Красноярске с 29 января по 1 февраля. На нем разыграют 20 комплектов наград среди мужчин и женщин.

«На сегодня заявки на участие в турнире подтвердили борцы 16 стран», — сообщают организаторы.

Окончательный состав женской сборной Кыргызстана будет известен позднее.

Напомним, в 2024 году Калмира Билимбек кызы, Жаркынай Нурлан кызы и Нурзат Нуртаева завоевали бронзовые медали Кубка Ивана Ярыгина по вольной борьбе. А в 2017-м золото кубка завоевала Айсулуу Тыныбекова.

Кубок Ивана Ярыгина — международные соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин. Турнир назван в честь советского борца, двукратного олимпийского чемпиона, также побеждавшего на чемпионатах мира и Европы.