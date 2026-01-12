Золото международного турнира по вольной борьбе Yasar Dogu завоевал еще один кыргызстанец — Залкарбек Табалдиев. Соревнования завершились в турецкой Анталии.

Фото из архива. Золото турнира Yasar Dogu завоевал еще один кыргызстанец — Залкарбек Табалдиев

Наш спортсмен выступал в весовой категории до 70 килограммов, стартовав со стадии 1/8 финала.

Он одержал три победы подряд над спортсменами из Турции и вышел в финал, где его соперником стал бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Ислам Дудаев, выступающий за Албанию.

Залкарбек Табалдиев победил со счетом 7:4 и стал обладателем золотой медали. Напомним, он действующий чемпион КР.

Другой представитель нашей республики Рустам Кахаров, выступающий в этой же весовой категории, завоевал бронзу.

Ранее золото международного турнира по вольной борьбе Yasar Dogu в весовой категории до 65 килограммов завоевал кыргызстанец Билол Шарип уулу.