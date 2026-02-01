Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова и Кайыркуль Шаршебаева вышли в полуфинал

Кыргызстанки Дильназ Сазанова и Кайыркуль Шаршебаева вышли в полуфинал международного турнира по борьбе Кубок Ивана Ярыгина в России.

Фото из архива

Дильназ Сазанова стартовала в весовой категории до 62 килограммов со стадии 1/8 финала, где победила еще одну представительницу КР Акылай Чыныбаеву. В четвертьфинале она оказалась сильнее россиянки Анастасии Сидельниковой.

За выход в финал наша спортсменка будет бороться против Екатерины Олейниковой из России.

В категории до 62 килограммов выступали еще две кыргызстанки — Баян Мотукеева и Манзура Жусуева. Однако они проиграли в стартовых схватках и выбыли из борьбы.

Фото из архива

Кайыркуль Шаршебаева выступает в весовой категории до 68 килограммов. Она уверенно обошла соперниц России и Монголии, и вышла в финал.