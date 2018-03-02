У кыргызстанок одна медаль на чемпионате Азии по женской борьбе, проходящем 1 и 2 марта в Бишкеке.
Сегодня в рамках ЧА разыгрывается пять комплектов наград. В весовых категориях 57, 62, 65 и
В первый день ЧА на ковер вышли четыре кыргызстанки. В категории
Одна из главных мировых звезд женской борьбы Айсулуу Тыныбекова в турнире не участвовала – восстанавливается после старой травмы.
Напомним, сборная КР по греко-римской борьбе завоевала на ЧА восемь медалей и победила в командном зачете. Завтра, 3 марта в рамках континентального первенства стартуют состязания по вольной борьбе.