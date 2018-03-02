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Спорт

У кыргызстанок одна медаль на чемпионате Азии по женской борьбе

У кыргызстанок одна медаль на чемпионате Азии по женской борьбе, проходящем 1 и 2 марта в Бишкеке.

Сегодня в рамках ЧА разыгрывается пять комплектов наград. В весовых категориях 57, 62, 65 и 72 кг представительницы КР отсутствуют. В весе 53 кг Мадина Надирова проиграла в первом круге.

В первый день ЧА на ковер вышли четыре кыргызстанки. В категории 68 кг Мээрим Жуманазарова завоевала «бронзу».

Одна из главных мировых звезд женской борьбы Айсулуу Тыныбекова в турнире не участвовала – восстанавливается после старой травмы.

Напомним, сборная КР по греко-римской борьбе завоевала на ЧА восемь медалей и победила в командном зачете. Завтра, 3 марта в рамках континентального первенства стартуют состязания по вольной борьбе.
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