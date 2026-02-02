08:55
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Спорт

Кубок Ивана Ярыгина. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева получила бронзу без боя

Кыргызстанка Нурзат Нуртаева заняла третье место после схватки в утешительном поединке международного турнира по борьбе Кубок Ивана Ярыгина в России.

из архива
Фото из архива. Нурзат Нуртаева заняла третье место на международном турнире по борьбе Кубок Ивана Ярыгина

Она выступала в весовой категории до 72 килограммов, где на старте уступила сопернице из Монголии Болртунгалаг Зоригт.

Первое место заняла представительница Казахстана Жамиля Бакбергенова. У Болртунгалаг Зоригт — серебро, а Нурзат Нуртаева (Кыргызстан) и Ксения Буракова (Дагестан) разделили третье место.

В первой схватке за бронзу наша спортсменка должна была бороться против Лизы Дудаевой, но россиянка получила травму.
Ссылка: https://24.kg/sport/360119/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова завоевала серебро на турнире в России
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за золотую медаль
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова и Кайыркуль Шаршебаева вышли в полуфинал
Воспитавший олимпийцев Нурбек Изабеков вновь назначен главным тренером сборной
Чемпионат мира по спортивной борьбе: Сезим Жуманазарова стартовала с победы
Женская сборная Кыргызстана по борьбе в тройке стран — лидеров Олимпиады-2024
II Игры стран СНГ: Нурзат Нуртаева завоевала первое золото в женской борьбе
В Бишкеке открыли первый спортивный зал сборной Кыргызстана по женской борьбе
Садыр Жапаров заложил капсулу на месте будущего зала женской борьбы в Бишкеке
Подготовка к летним Азиатским играм и Олимпиаде-2024. Нурбек Изабеков о планах
Популярные новости
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за&nbsp;золотую медаль Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за золотую медаль
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова и&nbsp;Кайыркуль Шаршебаева вышли в&nbsp;полуфинал Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова и Кайыркуль Шаршебаева вышли в полуфинал
Кыргызстанец Нурбек Валижонов стал чемпионом Азии по&nbsp;боксу среди профессионалов Кыргызстанец Нурбек Валижонов стал чемпионом Азии по боксу среди профессионалов
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу хочет сыграть с&nbsp;командой России Сборная Кыргызстана по футболу хочет сыграть с командой России
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
2 февраля, понедельник
08:18
Обновить кадры в столичных медицинских учреждениях призвал глава Минздрава Обновить кадры в столичных медицинских учреждениях приз...
08:03
Кубок Ивана Ярыгина. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева получила бронзу без боя
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, воскресенье
21:56
В Бишкеке за безбилетный проезд в автобусах оштрафовали 369 человек
21:48
В Сокулукском районе внедряют технологии восстановления деградированных земель
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 февраля: переменная облачность
19:27
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова завоевала серебро на турнире в России
19:21
Глава кабинета министров Кыргызстана посетит Объединенные Арабские Эмираты