Кубок Ивана Ярыгина. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева получила бронзу без боя

Кыргызстанка Нурзат Нуртаева заняла третье место после схватки в утешительном поединке международного турнира по борьбе Кубок Ивана Ярыгина в России.

Фото из архива. Нурзат Нуртаева заняла третье место на международном турнире по борьбе Кубок Ивана Ярыгина

Она выступала в весовой категории до 72 килограммов, где на старте уступила сопернице из Монголии Болртунгалаг Зоригт.

Первое место заняла представительница Казахстана Жамиля Бакбергенова. У Болртунгалаг Зоригт — серебро, а Нурзат Нуртаева (Кыргызстан) и Ксения Буракова (Дагестан) разделили третье место.

В первой схватке за бронзу наша спортсменка должна была бороться против Лизы Дудаевой, но россиянка получила травму.