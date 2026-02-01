Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за золотую медаль

Кыргызстанка Дильназ Сазанова вышла в финал международного турнира по борьбе Кубок Ивана Ярыгина в России.

Фото из архива

Она выступает в весовой категории до 62 килограммов, в которой были заявлены 16 участниц.

Представительница КР стартовала со стадии 1/8 финала, где победила другую спорстменку нашей сборной Акылай Чыныбаеву. В четвертьфинале она оказалась сильнее россиянки Анастасии Сидельниковой. За выход в финал она обошла еще одну россиянку — Екатерину Олейникову.

В борьбе за золото Дильназ Сазановой предстоит поединок с соперницей из КНДР.