Бывший член национальной сборной Кыргызстана по вольной борьбе Магомед Мусаев стал советником главы Азиатской федерации борьбы (UWW Asia). Об этом сообщается на сайте организации.

Фото Азиатской федерации борьбы. Магомед Мусаев стал советником главы Азиатской федерации борьбы

Президент международной Федерации борьбы Азии Мохаммед Аль-Авамлех, поздравляя своего нового советника, подчеркнул, что Магомед Мусаев достиг выдающихся результатов в Азии, завоевав множество наград и трофеев, и в настоящее время является международным тренером. Он добавил, что UWW Asia рада приветствовать Магомеда Мусаева в своей команде.

Напомним, член сборной Кыргызстана по вольной борьбе в 2011 году завоевал золото на чемпионате Азии. В 2012 году выступал на Олимпийских играх в Лондоне и занял 7 место.

В 2014 году стал серебряным призером Азиатских игр в Корее, а в 2018-м он снова взял серебро на Азиатских играх в Индонезии.

Магомед Мусаев за достижения на Азиаде награжден медалью «Данк».