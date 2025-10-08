09:01
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Спорт

Магомед Мусаев стал советником главы Азиатской федерации борьбы

Бывший член национальной сборной Кыргызстана по вольной борьбе Магомед Мусаев стал советником главы Азиатской федерации борьбы (UWW Asia). Об этом сообщается на сайте организации.

Азиатской федерации борьбы
Фото Азиатской федерации борьбы. Магомед Мусаев стал советником главы Азиатской федерации борьбы

Президент международной Федерации борьбы Азии Мохаммед Аль-Авамлех, поздравляя своего нового советника, подчеркнул, что Магомед Мусаев достиг выдающихся результатов в Азии, завоевав множество наград и трофеев, и в настоящее время является международным тренером. Он добавил, что UWW Asia рада приветствовать Магомеда Мусаева в своей команде.

Напомним, член сборной Кыргызстана по вольной борьбе в 2011 году завоевал золото на чемпионате Азии. В 2012 году выступал на Олимпийских играх в Лондоне и занял 7 место.

В 2014 году стал серебряным призером Азиатских игр в Корее, а в 2018-м он снова взял серебро на Азиатских играх в Индонезии.

Магомед Мусаев за достижения на Азиаде награжден медалью «Данк».
Ссылка: https://24.kg/sport/346321/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
Маленький патриот Кыргызстана покоряет турниры Швеции по вольной борьбе
Исламские игры. Айпери Медет кызы выиграла золотую медаль
Исламские игры. Дилназ Сазанова завоевала бронзу
Исламские игры. Айсулуу Тыныбекова завоевала золото по вольной борьбе
Исламские игры. Эрназар Акматалиев завоевал золото по вольной борьбе
Садыр Жапаров встретился с руководством Объединенного мира борьбы
Впервые в истории 14 медалей. В Бишкеке подвели итоги чемпионата Азии по борьбе
В Бишкеке стартовал чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе
Маленькая спортсменка из Таласа сегодня пообщается с Айсулуу Тыныбековой
Айсулуу Тыныбекова вновь возглавила мировой рейтинг по вольной борьбе
Популярные новости
Аяна Асамаликова принесла Кыргызстану золото на&nbsp;Играх СНГ Аяна Асамаликова принесла Кыргызстану золото на Играх СНГ
III Игры СНГ. Кыргызстанские борцы вольного стиля завоевали шесть медалей III Игры СНГ. Кыргызстанские борцы вольного стиля завоевали шесть медалей
Дональд Трамп объявил дату первого поединка UFC, который состоится в&nbsp;Белом доме Дональд Трамп объявил дату первого поединка UFC, который состоится в Белом доме
Президент открыл спортивно-оздоровительный комплекс &laquo;Булак&raquo; в&nbsp;Оше Президент открыл спортивно-оздоровительный комплекс «Булак» в Оше
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
8 октября, среда
08:53
Двойное убийство в «Ак-Ордо»: глава МВД рассказал, как раскрыли преступление Двойное убийство в «Ак-Ордо»: глава МВД рассказал, как...
08:49
Магомед Мусаев стал советником главы Азиатской федерации борьбы
08:32
В Кыргызстане с начала года зафиксировано пять детских смертей от кори
08:11
Для улучшения малопродуктивных пастбищ Минсельхоз передаст в регионы семена
08:07
Сотрудничество в сфере противодействия торговле людьми обсудили Минтруда и США
7 октября, вторник
23:38
В Японии разработали лазерные дроны для защиты кур от птичьего гриппа
22:45
Италия запросит всеобщее перемирие на время зимней Олимпиады