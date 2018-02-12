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Спорт

Болельщицы из Северной Кореи стали звездами Олимпиады. Но многих они раздражают

В Twitter обсуждают безудержных болельщиц из Северной Кореи, приехавших в Пхенчхан поддержать соотечественников на Олимпийских играх. Пользователи отмечают, что команда фанаток в красной форме, хором поющая песни на корейском, выглядит раздражающе, сообщила Lenta.ru.

Видео с фан-группой из КНДР, в едином порыве исполняющей песни и национальные танцы, помогающей себе аплодисментами и размахивающей флагами, выкладывают болельщики, оказавшиеся с ними бок о бок на трибунах. Пользователи, присутствовавшие на соревнованиях по конькобежному спорту и хоккею с шайбой, отмечают, что порой энтузиазм девушек нервирует.

«Это одна из самых диких вещей, которые я когда-либо видел своими глазами! Северокорейское приветствие на Олимпиаде», — пишут пользователи.

В социальной сети опубликованы десятки видео с представлениями северокорейской делегации на Олимпийских играх, и все они становятся вирусными.

Сборная Северной Кореи на Играх в южнокорейском Пхенчхане состоит из десяти спортсменов. На церемонии открытия Олимпиады команды КНДР и Южной Кореи вышли под единым флагом.

Болельщиц тщательно отбирали, учитывая изучение их семейного происхождения, взглядов, навыков и верности правящей Трудовой партии Кореи.
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