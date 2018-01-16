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Спорт

Ушел из жизни основатель Федерации бильярдного спорта Кыргызстана

из архива Ю.Горбунова
Фото из архива Ю.Горбунова. Основатель и первый президент Федерации бильярдного спорта Кыргызстана Юрий Горбунов

Ушел из жизни основатель Федерации бильярдного спорта Кыргызстана Юрий Горбунов. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Константин Коробов.

«Юрию Викторовичу было 80 лет. Он имел звания мастера спорта СССР и мастера спорта международного класса. Более 40 лет подряд был чемпионом Кыргызстана. Играл до зрелых лет, — отметил Константин Коробов. — Возглавлял федерацию 15 лет с момента основания. Внес огромный вклад в развитие русского бильярда и подготовку молодых талантов в КР. Последнее время находился на пенсии».
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