В Бишкеке прошел республиканский шахматный фестиваль

В Бишкеке завершился республиканский шахматный фестиваль «Белый снег». Об этом сообщили его организаторы.

За победу в пяти категориях боролись около 190 спортсменов. Сыграно девять туров по швейцарской системе.

В категории до шести лет среди мальчиков победил Ташмат уулу Ариет, среди девочек — Жибек Джайлооева. Среди игроков до восьми лет лучшими стали Нурель Бейшенов и Аяна Усубалиева. В категории до 10 лет отличились Аннур Кадырбеков и Малика Жумакадырова.

Среди спортсменов четвертого разряда победили Улан Асылбеков и Алима Мадичинова, среди третьеразрядников — Замирбек уулу Жолдубек и Мээрим Каримова.