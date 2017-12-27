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Спорт

Пятиборцы из Кыргызстана выиграли два «золота» на чемпионате Казахстана

Пятиборцы из Кыргызстана выиграли два «золота» на открытом чемпионате Казахстана. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Состязания прошли в Алматы с участием более 140 атлетов, в том числе 30 кыргызстанцев. «Для взрослых членов нашей сборной турнир стал этапом подготовки к летним Азиатским играм-2018. Ездили на него за свой счет», — отметили в федерации.

Среди юношей группы C (2004 года рождения и младше) в командном зачете победили Руслан Клюкин, Атай Эркинбеков и Илья Белоусов. В личном зачете Клюкин стал вторым, а Эркинбеков третьим. Среди девушек этого же возраста не было равных Зарине Кудайбердиевой.

Среди юниоров Родион Хрипченко, Илья Мягких и Азамат уулу Бекзат в командном зачете заняли второе место.
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