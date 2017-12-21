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Спорт

Евгений Тимофеев выиграл «бронзу» на международных соревнованиях по горным лыжам

Кыргызстанец Евгений Тимофеев выиграл «бронзу» на международных соревнованиях по горным лыжам. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Е.Тимофеева
Фото Е.Тимофеева. Евгений Тимофеев (крайний справа) - бронзовый призер соревнований по горным лыжам в Турции

Состязания в дисциплине «гигантский слалом» прошли накануне на горнолыжном курорте Паландокен (Турция). Из 47 участников обе попытки благополучно завершил 41. Победил венгр Бенсе Наги, чей итоговый результат составил 2 минуты 17,70 секунды. На втором месте иранец Мохаммад Кийдарбандсари – 2 минуты 17,74 секунды. Тимофеев финишировал за 2 минуты 18,79 секунды.

«Впервые за свою карьеру, за девять лет, я встал на пьедестал на соревнованиях такого уровня по гигантскому слалому. Эмоции переполняют!» - написал спортсмен на своей странице в соцсети.

Евгений Тимофеев – пока единственный кыргызстанец, имеющий лицензию на участие в зимней Олимпиаде-2018.
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