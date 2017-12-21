Кыргызстанец Евгений Тимофеев выиграл «бронзу» на международных соревнованиях по горным лыжам. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Фото Е.Тимофеева. Евгений Тимофеев (крайний справа) - бронзовый призер соревнований по горным лыжам в Турции

Состязания в дисциплине «гигантский слалом» прошли накануне на горнолыжном курорте Паландокен (Турция). Из 47 участников обе попытки благополучно завершил 41. Победил венгр Бенсе Наги, чей итоговый результат составил 2 минуты 17,70 секунды. На втором месте иранец Мохаммад Кийдарбандсари – 2 минуты 17,74 секунды. Тимофеев финишировал за 2 минуты 18,79 секунды.

«Впервые за свою карьеру, за девять лет, я встал на пьедестал на соревнованиях такого уровня по гигантскому слалому. Эмоции переполняют!» - написал спортсмен на своей странице в соцсети.

Евгений Тимофеев – пока единственный кыргызстанец, имеющий лицензию на участие в зимней Олимпиаде-2018.