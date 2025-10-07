Италия запросит всеобщее перемирие на время зимней Олимпиады

Италия представит в ООН предложение об объявлении олимпийского перемирия на время зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в следующем году. Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, пишет ТАСС.

«Рим и Италия всегда [выступают] за мир, развитие и рост. В свете Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо представим в ООН предложение об олимпийском перемирии на всех театрах военных действий, включая Украину и Ближний Восток», — приводит его слова агентство ANSA.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут на северо-востоке Италии в феврале 2026-го.