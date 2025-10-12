16:40
Происшествия

Немка вернула Греции фрагмент античной колонны, который она украла 60 лет назад

Немка вернула Греции фрагмент античной колонны, который она украла 60 лет назад. Об этом сообщило Министерство культуры Греции.

Министерства культуры Греции
Фото Министерства культуры Греции

По его данным, жительница Германии вернула фрагмент ионической капители, присвоенный в 1960-х годах во время посещения Олимпии — одного из крупнейших святилищ Древней Греции, где зародились и на протяжении многих веков проводились Олимпийские игры.

Капитель — венчающая часть колонны — украшала здание Леонидеон, относящееся ко второй половине IV века до ннашей эры. Размеры похищенного фрагмента — 24 сантиметра в высоту, 33,5 сантиметра в ширину.

Как отмечается в сообщении, возвращение фрагмента стало возможным «благодаря чуткости и мужеству немки».

В ведомстве добавили, что на этот поступок похитительницу вдохновило возвращение важных исторических артефактов университетом города Мюнстер. В 2019 году университет вернул в Грецию скифос, завоеванный греческим бегуном Спиросом Луисом на первых современных Олимпийских играх в Афинах в 1896 году. В 2024 году была возвращена римская мраморная голова мужчины с кладбища в Салониках
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346881/
