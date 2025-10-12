Немка вернула Греции фрагмент античной колонны, который она украла 60 лет назад. Об этом сообщило Министерство культуры Греции.
По его данным, жительница Германии вернула фрагмент ионической капители, присвоенный в 1960-х годах во время посещения Олимпии — одного из крупнейших святилищ Древней Греции, где зародились и на протяжении многих веков проводились Олимпийские игры.
Капитель — венчающая часть колонны — украшала здание Леонидеон, относящееся ко второй половине IV века до ннашей эры. Размеры похищенного фрагмента — 24 сантиметра в высоту, 33,5 сантиметра в ширину.
Как отмечается в сообщении, возвращение фрагмента стало возможным «благодаря чуткости и мужеству немки».
В ведомстве добавили, что на этот поступок похитительницу вдохновило возвращение важных исторических артефактов университетом города Мюнстер. В 2019 году университет вернул в Грецию скифос, завоеванный греческим бегуном Спиросом Луисом на первых современных Олимпийских играх в Афинах в 1896 году. В 2024 году была возвращена римская мраморная голова мужчины с кладбища в Салониках