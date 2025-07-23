Кыргызстан рассчитывает на 30 лицензий на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе

В кабмине прошла встреча, посвященная подготовке кыргызстанских спортсменов к летним Олимпийским и Паралимпийским играм. Они пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, заместитель председателя Эдиль Байсалов отметил, что страна должна бороться за максимальное количество лицензий.

«Мы ждем побед. Каждый государственный орган, местные органы власти, спортивные федерации должны эффективно прорабатывать текущие задачи, чтобы обеспечить соответствующие условия для подготовки и участия наших спортсменов в данном мероприятии», — заявил он.

Государственное агентство по делам физической культуры и спорта представило план подготовки. По предварительным данным, Кыргызстан рассчитывает получить около 30 лицензий в 14 дисциплинах, включая греблю, фехтование, тяжелую атлетику и таэквондо. Паралимпийская сборная нацелена на четыре лицензии по четырем видам спорта.

В рамках совещания участники обсудили финансирование международных стартов, модернизацию спортобъектов, дизайн олимпийской формы, зарплату спортсменам, работу медцентра и трансляцию Олимпийских игр.

Также в ходе встречи обсуждено участие КР в зимней Олимпиаде в Италии и Азиатских играх в Японии в 2026 году.