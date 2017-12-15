В Федерации волейбола Кыргызстана подвели итоги 2017 года

В Федерации волейбола Кыргызстана подвели итоги уходящего года. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ФВ КР.

Федерация подготовила видео, где рассказывает о своих успехах. Сезон начался с ее награждения спортивным ведомством за прорыв в 2016-м. После этого она с удвоенной энергией стала покорять новые высоты.

Главные достижения на международной арене – «золото» мужской сборной на зональном чемпионате Азии и «бронза» женской на Исламских играх солидарности. Кыргызстан принял этап отбора на чемпионат мира-2018; в столице открылась первая площадка для пляжного волейбола. Официально создана Волейбольная лига матерей. Наши игроки все активнее пробуют себя в заграничных клубах.

«Волейболом в стране активно занимаются 127 тысяч человек. В наличии 310 команд», - добавили в ФВ КР.

Позднее федерация по традиции определит лучших игроков года.