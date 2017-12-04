В Бишкеке прошел турнир на кубок города по пауэрлифтингу

В Бишкеке прошел открытый турнир на кубок города по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и становой тяге. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Федерации пауэрлифтинга WPC/AWPC Кыргызстана.

За победу боролись около 200 атлетов из КР, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Абсолютным чемпионом в жиме штанги среди мужчин стал Евгений Пятов, среди юниоров - Заур Курданов, среди женщин – Любовь Малеева, среди ветеранов – Хамид Сулуев.

В становой тяге среди мужчин победил Роман Барсуков, среди женщин - Татьяна Полстянова.

В троеборье среди мужчин первенствовал Руслан Сахбетов, среди юниоров – Максим Раевский, среди женщин – Татьяна Полстянова, среди ветеранов – Абдыкайым Мусаев.