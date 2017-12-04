21:09
-3
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Спорт

В Бишкеке прошел турнир на кубок города по пауэрлифтингу

В Бишкеке прошел открытый турнир на кубок города по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и становой тяге. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Федерации пауэрлифтинга WPC/AWPC Кыргызстана.

За победу боролись около 200 атлетов из КР, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Абсолютным чемпионом в жиме штанги среди мужчин стал Евгений Пятов, среди юниоров - Заур Курданов, среди женщин – Любовь Малеева, среди ветеранов – Хамид Сулуев.

В становой тяге среди мужчин победил Роман Барсуков, среди женщин - Татьяна Полстянова.

В троеборье среди мужчин первенствовал Руслан Сахбетов, среди юниоров – Максим Раевский, среди женщин – Татьяна Полстянова, среди ветеранов – Абдыкайым Мусаев.
Ссылка:
просмотров: 43
Версия для печати
Материалы по теме
В 50 лет все только начинается. Как учитель из Бишкека стала чемпионкой мира
В городе Ош впервые провели первенство по пауэрлифтингу
Кыргызстанцы триумфально выступили на чемпионате мира по пауэрлифтингу
Человек-сенсация: как силач из Бишкека за год стал чемпионом и рекордсменом мира
Кыргызстанцы завоевали 12 медалей на чемпионате мира по пауэрлифтингу
Пауэрлифтер из Кыргызстана стал чемпионом мира
Силач из Кыргызстана установил мировой рекорд
Кыргызстанец выиграл «серебро» на чемпионате мира по пауэрлифтингу
Силач из Кыргызстана занял второе место на чемпионате мира
Силачи из Кыргызстана установили два мировых рекорда
Популярные новости
Наш Овечкин: как юный хоккеист из&nbsp;Кыргызстана прорывается в&nbsp;НХЛ Наш Овечкин: как юный хоккеист из Кыргызстана прорывается в НХЛ
Красота и&nbsp;страсть: как проходил чемпионат Кыргызстана по&nbsp;бальным танцам Красота и страсть: как проходил чемпионат Кыргызстана по бальным танцам
Состоялась жеребьевка чемпионата мира-2018 по&nbsp;футболу Состоялась жеребьевка чемпионата мира-2018 по футболу
Медаль за&nbsp;отвагу: чем удивили спортсмены Кыргызстана в&nbsp;ноябре Медаль за отвагу: чем удивили спортсмены Кыргызстана в ноябре
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр