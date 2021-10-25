Пауэрлифтер Руслан Сахбетов завоевал в Казахстане золото и два серебра

Рекордсмен и абсолютный чемпион Кыргызстана по пауэрлифтингу Руслан Сахбетов завоевал одну золотую и две серебряные медали на открытом чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу, становой тяге и жиму лежа. Об этом он сообщил 24.kg.

«Первое место удалось занять в троеборье. Вторые места в жиме лежа и в становой тяге. Я благодарен тренеру, тем, кто поддерживал и помогал мне. Это наша общая победа. Победа, которую я посвятил всему Кыргызстану», — сказал спортсмен.

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Напомним, ранее из-за нехватки средств пауэрлифтер вынужденно обратился за помощью к соотечественникам. Он единственный, кто представлял Кыргызстан на открытом чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу, становой тяге и жиму лежа. Соревнования проходили в Алматы 23-24 октября.

Со схожей проблемой тяжелоатлет столкнулся при подготовке к чемпионату Азии в мае. Тогда благодаря пожертвованиям кыргызстанцев ему удалось выступить на соревнованиях и стать серебряным призером.

Руслан Сахбетов — выпускник детского дома. Заниматься профессиональным спортом начал в 2010 году. В его копилке не один десяток наград и рекордов. В 2014-м стал бронзовым призером мира по мас-рестлингу. В 2018 году — чемпионом мира по пауэрлифтингу. Мастер спорта международного класса.