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Спорт

Тяжелоатлет Руслан Сахбетов не может выехать на чемпионат. Нужна помощь

Рекордсмен и абсолютный чемпион Кыргызстана по пауэрлифтингу Руслан Сахбетов вновь не может выехать на соревнования по пауэрлифтингу. Причина все та же — нехватка средств. Об этом он сообщил 24.kg.

«С 23 по 24 октября в Алматы состоится открытый чемпионат Республики Казахстан по пауэрлифтингу, становой тяге и жиму лежа. Я единственный спортсмен из Кыргызстана, который намеревается защищать на нем честь республики. Однако при подготовке вновь столкнулся с проблемой нехватки средств. Не хватает порядка 25-30 тысяч сомов на покупку авиабилета (наземные границы закрыты), оплату взносов для участия в чемпионате и проживание в хостеле», — сказал он.

Сахбетов признался, что ему неудобно обращаться каждый раз за помощью к соотечественникам, но другого выхода у спортсмена попросту нет.

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Напомним, со схожей проблемой тяжелоатлет столкнулся при подготовке к чемпионату Азии в мае. Тогда благодаря пожертвованиям кыргызстанцев ему удалось выступить на соревнованиях и стать серебряным призером.

Отметим, что Руслан Сахбетов — выпускник детского дома. Заниматься профессиональным спортом он начал с 2010 года. В его копилке не один десяток наград и рекордов. В 2014-м стал бронзовым призером мира по мас-рестлингу. В 2018 году — чемпионом мира по пауэрлифтингу. Мастер спорта международного класса.

Те, кто хочет поддержать чемпиона и дать ему возможность отстоять честь Кыргызстана, могут перевести средства на электронный кошелек «О!Деньги» на номер 0705902006. С ним также можно связаться по номеру 0555902006.
Ссылка: https://24.kg/sport/210101/
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