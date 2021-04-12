На чемпионате КР по пауэрлифтингу и жиму лежа установлено шесть рекордов

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по классическому пауэрлифтингу и жиму лежа по версии IPF. Спортсмены установили шесть рекордов, сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.
По его данным, два спортсмена выполнили норматив «кандидат в мастера спорта», еще трое — «мастер спорта КР».
«Абсолютным чемпионом Кыргызстана по пауэрлифтингу стал Александр Белимов, а абсолютным чемпионом Кыргызстана по жиму лежа стал Курбан Жолдошев. Хороший результат показали ветераны. 55-летний дважды чемпион мира по пауэрлифтингу Алимбек Рахимов в весовой категории до