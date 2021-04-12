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Спорт

На чемпионате КР по пауэрлифтингу и жиму лежа установлено шесть рекордов

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по классическому пауэрлифтингу и жиму лежа по версии IPF. Спортсмены установили шесть рекордов, сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По его данным, два спортсмена выполнили норматив «кандидат в мастера спорта», еще трое — «мастер спорта КР».

«Абсолютным чемпионом Кыргызстана по пауэрлифтингу стал Александр Белимов, а абсолютным чемпионом Кыргызстана по жиму лежа стал Курбан Жолдошев. Хороший результат показали ветераны. 55-летний дважды чемпион мира по пауэрлифтингу Алимбек Рахимов в весовой категории до 83 килограммов стал чемпионом Кыргызстана, установив рекорд в становой тяге — 280 килограммов. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу 60-летний Бакыт Керимбеков в весовой категории до 105 килограммов побил четыре мировых рекорда», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/sport/189770/
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