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Спорт

В Бишкеке подвели итоги международного чемпионата по настольному теннису

В Бишкеке подвели итоги международного юношеского клубного чемпионата имени Ю.Посевина по настольному теннису. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

Заключительный, четвертый тур чемпионата прошел 1-3 декабря в центре настольного тенниса «Карвен». Участвовали 17 команд из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Первое место занял «Росинбанк» (Бишкек), за который играли Акылбек Касымов, Бекназар Календеров и Элина Модубашова. На втором — «Хван Ман Гым-1» (Узбекистан), на третьем — «Харки-Масанчи» (Жамбылская область).

В личном зачете среди девушек тройку лидеров составили Мехринисо Норкулова, Мархабо Магдиева (обе из Узбекистана) и Элина Модубашова (КР). Среди юношей первым стал Озод Пардаев, вторым — Никита Панов (оба из Узбекистана), третьим — Багдаулет Акимали (Казахстан).

По итогам года чемпионом стала команда «Харки-Масанчи». Серебряные медали достались «Хван Ман Гым-1». У «Росинбанка» — «бронза».
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