21:07
-1
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Спорт

Кыргызстанец Данияр Дулдаев стал вторым на теннисном турнире в Таиланде

Кыргызстанец Данияр Дулдаев стал вторым на международном теннисном турнире серии Futures, завершившемся 3 декабря в городе Хуахине (Таиланд). Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

В одиночном разряде Дулдаев одолел Алена Рожича Хадзалича из Хорватии (6:4, 6:4) и Ченг-Ей Кима из Южной Кореи (6:3, 6:4), а в четвертьфинале не справился с Фредериком Нильсеном из Дании (3:6, 6:4, 4:6).

Д.Дулдаева
Фото Д.Дулдаева. Данияр Дулдаев на теннисном турнире в Таиланде

В парном разряде наш спортсмен играл в дуэте с россиянином Яном Сабаниным. В первом круге ими повержены Ян Бай (Китай) и Ченг-Ей Ким – 6:3, 2:6 (10:8), затем Джират Навасирисомбун и Киттипонг Вачирамановонг (оба из Таиланда) – 6:2, 7:5.

В полуфинале Дулдаев и Сабанин победили Билли Харриса (Великобритания) и Колина Синклера (США) – 6:3, 7:6, а в решающем поединке в упорной борьбе проиграли Паскалю Меису и Тобиасу Симону (оба из Германии) – 5:7, 5:7.
Ссылка:
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Ксения Палкина заняла второе место на международном турнире по теннису
Теннисист из Кыргызстана стал вторым на международном турнире во Вьетнаме
Кыргызстанец занял второе место на международном турнире по теннису
Ксения Палкина выиграла второй международный теннисный турнир подряд
Ксения Палкина выиграла международный турнир по теннису
Кыргызстанец выиграл международный турнир по теннису
В Бишкеке прошли международные соревнования по теннису
Кыргызстанец занял третье место на международном турнире по теннису
Кыргызстанка заняла второе место на международном турнире по теннису
У кыргызстанок три медали на международном турнире по теннису
Популярные новости
Наш Овечкин: как юный хоккеист из&nbsp;Кыргызстана прорывается в&nbsp;НХЛ Наш Овечкин: как юный хоккеист из Кыргызстана прорывается в НХЛ
Кыргызстанец выиграл бой за&nbsp;титул чемпиона мира по&nbsp;ММА Кыргызстанец выиграл бой за титул чемпиона мира по ММА
Красота и&nbsp;страсть: как проходил чемпионат Кыргызстана по&nbsp;бальным танцам Красота и страсть: как проходил чемпионат Кыргызстана по бальным танцам
Состоялась жеребьевка чемпионата мира-2018 по&nbsp;футболу Состоялась жеребьевка чемпионата мира-2018 по футболу
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр