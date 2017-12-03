Кыргызстанец Данияр Дулдаев стал вторым на теннисном турнире в Таиланде

Кыргызстанец Данияр Дулдаев стал вторым на международном теннисном турнире серии Futures, завершившемся 3 декабря в городе Хуахине (Таиланд). Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

В одиночном разряде Дулдаев одолел Алена Рожича Хадзалича из Хорватии (6:4, 6:4) и Ченг-Ей Кима из Южной Кореи (6:3, 6:4), а в четвертьфинале не справился с Фредериком Нильсеном из Дании (3:6, 6:4, 4:6).

Фото Д.Дулдаева. Данияр Дулдаев на теннисном турнире в Таиланде

В парном разряде наш спортсмен играл в дуэте с россиянином Яном Сабаниным. В первом круге ими повержены Ян Бай (Китай) и Ченг-Ей Ким – 6:3, 2:6 (10:8), затем Джират Навасирисомбун и Киттипонг Вачирамановонг (оба из Таиланда) – 6:2, 7:5.

В полуфинале Дулдаев и Сабанин победили Билли Харриса (Великобритания) и Колина Синклера (США) – 6:3, 7:6, а в решающем поединке в упорной борьбе проиграли Паскалю Меису и Тобиасу Симону (оба из Германии) – 5:7, 5:7.