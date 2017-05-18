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Спорт

Кыргызстанец выиграл шесть матчей на Кубке мэра Москвы по снукеру

Кыргызстанец Каримберди уулу Мухаммед выиграл шесть матчей на Кубке мэра Москвы по снукеру, проходящем в российской столице. Об этом сообщает сайт «Дуплет».

По его данным, на турнире стартовал 51 участник из девяти стран. На предварительном этапе 17-летний кыргызстанец выступал в группе F. С одинаковым счетом 1:3 он проиграл Сэргэлэну Батдэлгэру (Монголия) и Виталию Павлухину (РФ). А Дмитрия Горбунова и Александра Гончаренко (оба из РФ) победил со счетом 3:0.

В плей-офф отечественный мастер кия еще раз победил Дмитрия Горбунова — 3:0, затем одолел Максима Лукашева (РФ) — 3:0, Сергея Ермакова (Литва) — 4:2 и Лхагвасурена Тумурчудура (Монголия) — 4:2.

В четвертьфинале в соперники Каримберди уулу Мухаммеду достался финалист чемпионата мира-1995, 51-летний профессионал Найджел Бонд (Великобритания). Британец победил (4:0) и выбил кыргызстанца из дальнейшей борьбы. В итоговом протоколе наш снукерист занял пятое место.
Ссылка: https://24.kg/sport/52022/
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