В Кызыл-Кие прошли международные соревнования по таэквондо WTF

В Кызыл-Кие накануне прошли международные соревнования по таэквондо WTF. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент академии данного вида спорта КР Убайдула Тохтурбаев.

По его словам, организаторы турнира — южное отделение их академии и спортклуб «Дружба». Участвовали 150 спортсменов из Бишкека, Баткена, Кызыл-Кии, Кара-Суу, Уч-Коргона и Таджикистана. Медали разыгрывали в нескольких возрастных группах в 18 весовых категориях.

«Данный турнир важен для популяризации и развития таэквондо на юге. Здорово, что прибыли спортсмены из Таджикистана. Самый ценный опыт тот, что приобретается в международных встречах», — сказал Убайдула Тохтурбаев.

Как отмечается, по итогам состязаний таджикистацы завоевали три «золота». У бойцов из Уч-Коргона их два, у кызыл-кийцев — одно. Бишкекчане на высшую ступень пьедестала почета поднимались 12 раз.

В своих категориях лучшими стали Умеджон Насимов, Амир Лященко, Барс-Бек Жамшитов, Билал Исаев, Ислам Сейдибакасов, Амир Мусалыев, Агиль Жекшенбаев, Амантур Акаев, Мухаммаджон Чураев. Также победили Адиль Уразов, Кристина Дементьева, Жохонгир Хакимов, Александр Ли, Бек Абдилакимов, Садырбек Кузибаев, Даврон Маматкулов, Азизбек Исмаилов и Элчибек Мамасалиев.