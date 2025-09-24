13:45
Общество

Ленин над «Ата-Эне»: странное соседство в Кызыл-Кие вызвало споры

Фото 24.kg. Памятник Ленину и «Ата-Эне»

В редакцию 24.kg обратились жители Кызыл-Кии Баткенской области. Их недоумение вызвала недавно построенная в центре города аллея, где прямо под старым памятником Ленину установили объемные буквы «Ата-Эне», что в переводе с кыргызского означает «родители».

Что мы увидели на месте

В пригороде Караван, недалеко от центра Кызыл-Кии, на оживленной трассе Баткен — Ош появилась небольшая, но ухоженная аллея. Здесь и фонтан, и скамейки, урны и даже сцена. Дети играют, местные жители неспешно прогуливаются, а аксакал, голову которого гордо украшает ак калпак, едет на велосипеде.

Все это создали, чтобы дарить людям радость и комфорт. Но взгляд невольно цепляется за диссонанс, который создают два объекта в центре аллеи: каменный вождь пролетариата и современные буквы, символизирующие священное для каждого кыргыза понятие «Ата-Эне».

Кто такой Владимир Ильич?

Владимир Ильич Ленин (фамилия при рождении — Ульянов) — российский революционер, теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель. Он был одним из организаторов Октябрьской революции 1917 года и первым председателем Совета народных комиссаров РСФСР.

О чем говорят люди

Увидев, как журналист фотографирует памятник, подошли любопытные ребятишки. На вопрос, знают ли они, чей это монумент, лишь двое из семи смогли правильно ответить, что это Ленин. Остальные не дали конкретного ответа.

Среди прохожих нашлась группа подростков, которые высказались более определенно. Один из них уверенно заявил: «Это Ленин! Но нам, молодежи, зачем он нужен? Считаем, что лучше устанавливать памятники героям, на которых стоит равняться».

Фото 24.kg. Памятник Ленину и «Ата-Эне»
Местные жители, с которыми нам удалось поговорить, не скрывали недоумения. «Это очень странно, — делится один из них. — Мы предлагали убрать памятник Ленину, считаем, что он устарел. Но в городе еще есть люди, которые его отстаивают. Нам приходится смотреть на эту картину. Мы также предлагали поставить памятник Мусаеву».

Справка 24.kg

Профессиональный лицей № 8 в селе Караван в Кызыл-Кие носит имя Нажимидина Мусаева. В 1991 году указом президента СССР ему присвоили звание «Народный учитель СССР».

Реакция властей

Глава территориального управления Караван Сабыр уулу Бекболот пояснил, что аллею построили в 2024 году методом ашара по инициативе местного жителя и предпринимателя Зарылбека Мааткалыкова.

«Аллея находится на балансе лицея. Да, сейчас действительно кажется, что «родители» находятся под ногами Ленина. Однако пока это лишь устные разговоры. Если граждане обратятся к нам письменно, это станет основанием для дальнейших действий. Мы должны понимать, что исторические памятники относятся к Министерству культуры, и для их переноса нужна политическая воля. Конечно, лучше установить памятник Мусаеву», — отметил он.

Сабыр уулу Бекболот добавил, что надпись «Ата-Эне» планируют перенести.

Инициатор проекта и депутат городского кенеша Зарылбек Мааткалыков подтвердил, что на строительство аллеи ушло около 1,5 миллиона сомов. «Это наш общий труд. Мы получаем разные мнения по поводу памятника Ленину и надписи «Ата-Эне», поэтому сейчас планируем перенести ее. Кроме того, мы ищем дополнительные средства для постройки детской площадки. Будем рады любой помощи», — заметил он.

Мэр Кызыл-Кии Алтынбек Бектуров оказался недоступен для комментариев и не ответил на звонки редакции 24.kg.
