Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз

Кызыл-Кия, Баткенская область, граница между Кыргызстаном и Узбекистаном. Здесь всегда многолюдно. Даже поздно вечером, около 23.00, у официального пункта пропуска, представляющего собой узкий проход, собралось около 30 человек, желающих пересечь границу. На первый взгляд кажется, что живой очереди нет, люди просто стоят толпой, но на самом деле это не так.

— Кто последний? Мы после вас, нас восемь человек! — кричит запыхавшаяся женщина средних лет с пакетами и картонной коробкой в руках.

Кто-то из толпы ей отвечает, и гражданка начинает искать место, где можно будет ждать прохода, поставив коробку и пакеты на землю. Это сделать не так уж и просто. Везде очень тусклое освещение, и вода из шланга, брошенного здесь же, стекает прямо на дорогу, образуя грязные лужи.

Непосредственно перед самой кабиной паспортного контроля образовалась вторая толпа. Водители большегрузных машин пытаются пройти без очереди. Это вызывает возмущение людей, уже преодолевших давку у входа. Начинаются крики, ругань, растет напряжение. Конфликт становится неизбежным.

Из двух постов паспортного контроля на кыргызской стороне работает только один.

Сотрудник Пограничной службы, пожелавший остаться анонимным, пояснил:

«В ночную смену у нас один работает по штату. Есть нехватка личного состава, об этом знают «сверху». Ежедневно границу пересекают 4-5 тысяч человек, по выходным – до 7 тысяч. Говорят, что есть проект, по которому будут два отдельных входа».

Но пока переход границы в районе Кызыл-Кии – это квест для людей.

«Сейчас еще более-менее спокойно, - говорит Динара, жительница Баткенской области. – Обычно народу в разы больше. Все с тюками, сумками. Условий для людей никаких. Вы туалет видели? По запаху найдете. А ведь мы не скот».

Экономика и родственные узы: несоответствие масштабов

Кыргызско-узбекские отношения имеют вековую историю. Страны всегда торговали друг с другом, вдоль границы всегда кипела жизнь, тесно сплетая два народа не только экономическими, но и культурными и родственными связями.

В последние годы связи между соседями еще больше укрепились и расширились. Однако инфраструктура на границе масштабу этих связей совсем не соответствует.

Данияр, предприниматель из Узбекистана, - один из тех, кто регулярно пересекает границу:

«Здесь тесно налажены рыночно-экономические отношения. Мы из Узбекистана привозим фрукты, овощи, ткани, а из Кыргызстана увозим молочную продукцию, фрукты, стройматериалы. Я постоянно прохожу, здесь постоянные очереди, давка. Очень сложно. Как можно говорить о развитии туризма и экономики, если элементарно такие проблемы, чтобы просто перейти границу? Передайте, пожалуйста, там, «сверху», пусть услышат голос регионов».

Рядом с Данияром стоит пожилая женщина с небольшим пакетом. Говорит, что везет гостинцы родственникам:

«У нас тут много родственных связей. Каждый день переходим к семьям. Мы к этому привыкли. Пост проходить бывает сложно, особенно пожилым. Стоим, ждем очереди. Толкаются - и всего одна дверь. А что делать? Если здесь путь к нашим семьям».

Внешняя политика Кыргызстана стала больше ориентированной на соседей. В конце концов от географии никуда не деться, с соседними странами нужно жить в мире, дружбе и взаимной экономической выгоде. За два года товарооборот между КР и Узбекистаном значительно вырос. По данным Агентства статистики РУз, в 2023 году он составил $694 миллиона, а в 2024-м достиг уже $846,4 миллиона. Узбекистан занимает пятое место среди ключевых торговых партнеров Кыргызстана, уступая лишь Китаю, России, Казахстану и Великобритании. Из РУз наша страна импортирует овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, одежду, обувь, текстиль (трикотажные полотна), цемент, пластмассу, удобрения, бензин и дизельное топливо. В свою очередь, Узбекистан покупает в КР уголь, металлы, продукты питания, текстиль.

Однако за большими цифрами не видно маленького человека, который хочет спокойно, без проблем, с удобствами и комфортом проходить границу с дружественным государством.

Системные проблемы: бюрократия против здравого смысла

То, что происходит сегодня на пунктах пропуска на границе, в частности в Кызыл-Кие, свидетельствует о системных проблемах.

Дефицит элементарных удобств – слабое освещение, отсутствие навигации, системы приоритизации – это не вопрос нехватки бюджетных средств. Это признаки плохого менеджмента, проблем в подходе к управлению на местах, где безопасность и комфорт граждан должны быть на первом месте.

Пункт пропуска в Кызыл-Кие не имеет отдельного коридора для пешеходов. Все - и родители с детьми, и пожилые, и коммерсанты с большими сумками - смешиваются в одном «узком горле». А совместное использование входа для легковых и большегрузных автомобилей создает хаос, который неизбежно перерастает в конфликты.

Непонятно, почему нельзя дифференцировать все эти потоки, так же, как и непонятно, почему при скоплении людей в ночное время не открыть второй паспортный пост.

По Положению о пунктах пропуска через государственную границу КР пункты пропуска должны быть «комплексом зданий… с соответствующим технологическим оборудованием» (пункт 1.4) и открываться, согласно пункту 4.1, только после «комплексного завершения… и создания… социально-бытовой инфраструктуры».

Пункт пропуска в Кызыл-Кие находится на балансе Таможенной службы. Вот как его описывают в официальной справке:

«Пункт пропуска «Кызыл-Кия – автодорожный»… оснащен в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза современными техническими средствами: весовым оборудованием, досмотровыми рентгеновскими установками, системой видеофиксации… а также иными аппаратно-техническими комплексами…» То есть для грузов условия создали, а для людей пока нет.

В отличие от таможенников, Пограничная служба ГКНБ дала 24.kg более развернутый комментарий:

«Да, мы принимаем критику граждан. Пункт пропуска «Кызыл-Кия – автодорожный»… рассчитан на пропуск до 3 тысяч 600 человек и 180 транспортных средств в сутки. Однако в последние годы наблюдается значительный рост фактической нагрузки, особенно в туристический сезон, которая превышает проектные показатели: пассажиропоток составляет до 5 тысяч человек, а количество транспорта – более 500 единиц в сутки…В этой связи Пограничная служба уже представила Таможенной службе свои предложения по созданию благоприятных условий для граждан. Это, конечно, требует больших денег, за раз невозможно все посты модернизировать и отремонтировать».

Иными словами, пропускная способность КПП перегружена в несколько раз, а ответственность за решение проблемы лежит на Таможенной службе. Последняя, по некоторым данным, уже весной 2026 года планирует начать реконструкцию и модернизацию пункта пропуска в Кызыл-Кие.

Остается надеяться, что на этот раз про обычных людей не забудут, хотя многое можно начать менять уже сегодня.