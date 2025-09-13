В Кыргызстане намерены модернизировать КПП «Кызыл-Бел» и «Кызыл-Кия»

Председатель Государственной таможенной службы Алмаз Салиев в рамках рабочей поездки на таможню «Баткен» осмотрел объекты инфраструктуры и обсудил вопросы реконструкции пунктов пропуска «Кызыл-Бел» и «Кызыл-Кия». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава ГТС подчеркнул, что модернизация инфраструктуры пунктов пропуска является важным направлением развития Таможенной службы. Алмаз Салиев поручил таможне «Баткен» обеспечить тесное взаимодействие с проектной организацией для ускорения подготовки проектной документации по реконструкции пунктов пропуска.

Также председатель ГТС дал ряд дополнительных поручений:

• для создания безопасных условий для пешеходов и разделения потоков транспортных средств «экспорт/импорт» организовать двухсторонние встречи с представителями Таможенной службы Республики Узбекистан для обсуждения и согласования предварительного эскизного проекта для реконструкции «Кызыл-Кыя»

• для расширения территории и реконструкции пункта пропуска «Кызыл-Кыя» ГП «ТИ» ускорить принятие на баланс земельного участка площадью 0,7 гектара, принадлежащего ОАО «Айыл Комок» на баланс таможни «Баткен».

Принятые меры направлены на повышение эффективности работы пунктов пропуска, создание безопасных и удобных условий для граждан и бизнеса, а также на дальнейшее развитие инфраструктуры Таможенной службы.