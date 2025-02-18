Укрепление связей между регионами. В Бишкеке прошел турнир по футзалу

В Бишкеке прошел ежегодный турнир по футзалу на Кубок «Достук». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, с 14 по 16 февраля 2025 года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром детям» прошли соревнования среди работников сферы физической культуры и спорта, где участвовали команды из семи областей. К турниру также присоединилась команда департамента физкультуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека. В соревновании приняли участие около ста человек.

Главная цель — развитие футбола в стране, популяризация здорового образа жизни и укрепление связей между регионами.

1-е место — команда Чуйской области;

2 -е место — команда Иссык-Кульской области;

3-е место — команда Нарынской области.

По итогам соревнований три команды заняли призовые места:

Лучшим игрокам вручили индивидуальные награды. Организаторами турнира выступил департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека.