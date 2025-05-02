В Кызыл-Кию прибыли десять пассажирских автобусов Isuzu HD-50 из Узбекистана. Об этом сообщили в Узбекско-Кыргызском фонде развития.

Фото Узбекско-Кыргызского фонда развития

Общественный транспорт для города передан в рамках второго лизингового соглашения с мэрией Кызыл-Кии.

Отмечается, что эти автобусы произведены в Самарканде. Они отличаются высоким качеством, экологичностью и комфортом, оснащены кондиционерами и двигателями стандарта Евро-4, что соответствует международным экологическим требованиям.

Общая стоимость партии — $740 тысяч.

Напомним, в 2023 году в рамках первого лизингового соглашения фонд также передал городу десять автобусов марки Isuzu HC-40 и два мусоровоза.