Сборная Кыргызстана заняла второе место на Международном чемпионате по эндуро

Сборная Кыргызской Республики завоевала серебряные медали в командном зачете на Международном чемпионате по эндуро, который состоялся в городе Чунцин (Китайская Народная Республика). Об этом 24.kg сообщил член сборной Бекзат Ооганов.
Участие кыргызстанской делегации состоялось по официальному приглашению, направленному китайской стороной в адрес Федерации автомотоспорта и дорожной безопасности КР.
Всего в соревнованиях приняли участие команды из 8 стран, в том числе из Австралии, Малайзии, Монголии, Туркменистана, Китая, Казахстана и Кыргызстана. По итогам заездов призовые места в командном зачете распределились следующим образом:
- 1 место — Китай;
- 2 место — Кыргызстан;
- 3 место — Казахстан.
В состав сборной Кыргызстана вошли семь спортсменов. По результатам соревнований команде был вручен кубок за второе место, также каждый участник сборной был награжден медалью.
Успешное выступление сборной КР на международной арене стало еще одним подтверждением высокого уровня подготовки отечественных спортсменов и потенциала развития мотоспорта в стране.
Справка 24.kg
Эндуро (от французского endurance — «выносливость») — это вид мотоспорта, а также класс мотоциклов, предназначенных для езды по бездорожью на длинные дистанции, включающей преодоление разнообразных сложных препятствий (грязь, камни, песок, бревна).