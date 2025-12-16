Сборная Кыргызстана заняла второе место на Международном чемпионате по эндуро

Сборная Кыргызской Республики завоевала серебряные медали в командном зачете на Международном чемпионате по эндуро, который состоялся в городе Чунцин (Китайская Народная Республика). Об этом 24.kg сообщил член сборной Бекзат Ооганов.

Участие кыргызстанской делегации состоялось по официальному приглашению, направленному китайской стороной в адрес Федерации автомотоспорта и дорожной безопасности КР.

Всего в соревнованиях приняли участие команды из 8 стран, в том числе из Австралии, Малайзии, Монголии, Туркменистана, Китая, Казахстана и Кыргызстана. По итогам заездов призовые места в командном зачете распределились следующим образом:

1 место — Китай;

2 место — Кыргызстан;

3 место — Казахстан.

В состав сборной Кыргызстана вошли семь спортсменов. По результатам соревнований команде был вручен кубок за второе место, также каждый участник сборной был награжден медалью.

«Трасса в Чунцине была технически сложной и требовала максимальной концентрации, но мы чувствовали большую ответственность за страну. Хочу поблагодарить команду за сплоченность. Мы возвращаемся домой с достойным результатом и медалями», — прокомментировал успех член сборной Бекзат Ооганов.

Успешное выступление сборной КР на международной арене стало еще одним подтверждением высокого уровня подготовки отечественных спортсменов и потенциала развития мотоспорта в стране.