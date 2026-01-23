Эстонию лишили права провести чемпионат Европы по фехтованию

Чемпионат Европы по фехтованию, запланированный на лето 2026 года в Таллине, перенесен во Францию. Решение приняла Международная федерация фехтования (FIE).

О возможном переносе турнира сообщалось еще в конце 2025-го. Как заявляла эстонская телерадиокомпания ERR, FIE потребовала от страны-организатора письменного подтверждения, что все спортсмены смогут принять участие в соревнованиях и пересечь границу, независимо от гражданства и воинского звания.

Эстонские власти отказались подписывать такой документ. Вице-канцлер Министерства культуры Эстонии по вопросам спорта Райдо Митта заявлял, что Таллин не может гарантировать въезд всем участникам турнира.

По его словам, позиция страны остается неизменной: спортсменам из России и Беларуси визы не выдаются, исключения делаться не будут.

В результате FIE приняла решение перенести чемпионат Европы во Францию.