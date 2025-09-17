Эстония строит противотанковый ров и около 600 бункеров на границе с Россией

На границе Эстонии с Россией началось строительство оборонительных сооружений. К 2027 году власти запланировали вырыть противотанковый ров протяженностью около 40 километров и построить около 600 бункеров, передает телеканал ERR.

Фото телеканала ERR

Уточняется, что укрепления будут расположены на участке границы протяженностью около 100 километров. Противотанковые рвы будут вырыты внутри заграждения, а вдоль них будут установлены надолбы и колючая проволока. Первые работы ведутся в деревне Вински (волость Сетомаа), там выкопали полукилометровый ров.

«Поскольку у нас есть хорошая естественная преграда в виде реки Нарвы на северо-востоке Эстонии и Чудского озера на востоке, на юго-востоке Эстонии, чтобы остановить противника, планируется построить 40 километров противотанковых рвов. Вернее, вдоль всей границы, где это необходимо. Там, где есть болотистые участки, в них нет необходимости, потому что туда не пройдет техника», — пояснил инженер-инспектор Генерального штаба Сил обороны Эстонии Айнар Афанасьев.