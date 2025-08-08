23:46
Техноблог

В роли Джульетты красный пикап. В Эстонии грузовики и экскаваторы сыграли пьесу

В Эстонии грузовики и экскаваторы сыграли «Ромео и Джульетту». Премьера необычной постановки пьесы Шекспира прошла в песчаном карьере Румму недалеко от Талинна.

Показать знаменитую историю любви в исполнении тяжелого транспорта придумал эстонский независимый театральный проект Kinoteater. Диалоги в спектакле отсутствуют, но движения грузовиков сопровождают фейерверки и музыка, например, песня Lovefool группы The Cardigans.

Режиссер Пааво Пийк объяснил, что спектакль с грузовиками — это эксперимент по поиску новых способов воплотить произведения Шекспира: «Мы хотели, чтобы эти большие машины были очень нежными. Такой контраст очень интересен нам, можно ли передать такие эмоции, как любовь, с помощью большого транспорта?»

Роль Джульетты досталась красному пикапу Ford, Ромео — грузовику для ралли. Всего в постановке задействовано более десяти транспортных средств, включая автобусы, пожарные машины и бетономешалку с нарисованными сердечками. Два экскаватора — Меркуцио и Тибальт — угрожающе машут ковшами в смертельной схватке, а затем один из автомобилей сбрасывают со скалы.

Зрители рассказывают, что ожидали увидеть глупое представление, но получили «милый и трогательный» спектакль.
