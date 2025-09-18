19:50
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Общество

Эстония будет эвакуировать и продавать авто, брошенные у российской границы

Власти Эстонии приняли решение эвакуировать автомобили, оставленные более чем на 72 часа на бесплатной парковке у пункта пропуска Койдула на границе с Россией, сообщает ERR.

ERR
Фото ERR

Авто будут перевозить на платную стоянку в городе Выру в 50 километрах от пограничного пункта. Сама эвакуация будет стоить 125 евро, месяц на стоянке обойдется владельцам в сумму до 85 евро. Если в течение месяца после эвакуации владелец автомобиля не объявится, то машину могут выставить на аукцион.

Вырученные от продажи деньги должны будут покрыть расходы на эвакуацию и хранение автомобиля, остаток средств в течение года сохранят для владельца транспортного средства, а если он так и не даст о себе знать, то деньги направят в государственный бюджет Эстонии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343933/
просмотров: 407
Версия для печати
Материалы по теме
Эстония строит противотанковый ров и около 600 бункеров на границе с Россией
В роли Джульетты красный пикап. В Эстонии грузовики и экскаваторы сыграли пьесу
Дастан Бекешев требует отменить бизнес по принудительной эвакуации машин
Минэкономики заинтересовал опыт Эстонии в применении успешных цифровых решений
Латвия, Литва и Эстония отключились от российской единой энергосистемы
Эстонец 30 лет не может вернуться на родину: решил стать гражданином Кыргызстана
Сингапур, Финляндия, Эстония... Чей опыт поможет кыргызской системе образования
Почта Эстонии решила открыть свое представительство в Кыргызстане
Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Эстонской Республики
В Бишкеке состоялся показ эстонских модельеров «Я эстонка»
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
На&nbsp;южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой На южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой
Бизнес
MBANK возвращает пенсионерам до&nbsp;10&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;карте &laquo;Элкарт&raquo; MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
18 сентября, четверг
19:45
Meta представила «умные» очки Ray-Ban со встроенным экраном Meta представила «умные» очки Ray-Ban со встроенным экр...
19:26
Закон «О тишине». Заместители мэра проверили кафе и клубы Бишкека
19:01
Эстония будет эвакуировать и продавать авто, брошенные у российской границы
18:32
Воды в Токтогулке мало — министр энергетики прогнозирует самую сложную зиму
18:31
Расширением дорог проблему пробок в Бишкеке не решить — Чинара Касмамбетова