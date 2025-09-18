Эстония будет эвакуировать и продавать авто, брошенные у российской границы

Власти Эстонии приняли решение эвакуировать автомобили, оставленные более чем на 72 часа на бесплатной парковке у пункта пропуска Койдула на границе с Россией, сообщает ERR.

Фото ERR

Авто будут перевозить на платную стоянку в городе Выру в 50 километрах от пограничного пункта. Сама эвакуация будет стоить 125 евро, месяц на стоянке обойдется владельцам в сумму до 85 евро. Если в течение месяца после эвакуации владелец автомобиля не объявится, то машину могут выставить на аукцион.

Вырученные от продажи деньги должны будут покрыть расходы на эвакуацию и хранение автомобиля, остаток средств в течение года сохранят для владельца транспортного средства, а если он так и не даст о себе знать, то деньги направят в государственный бюджет Эстонии.