Кыргызстанские борцы, победившие на чемпионате мира, получили новые автомобили

Федерация борьбы Кыргызстана наградила спортсменов и их тренеров, занявших призовые места на чемпионате мира в Загребе (Хорватия). Об этом сообщила пресс-служба организации.

В честь побед борцам вручили новые автомобили, а тренеры получили денежные вознаграждения. Кроме того, главный тренер сборной по вольной борьбе Азат Мирахимов также отмечен подарком — машиной от федерации и спонсоров.

Как отмечают в федерации, награждение направлено на признание успехов спортсменов и мотивацию молодых борцов к новым достижениям.

Среди награжденных — Бекзат Алмаз уулу, Эрназар Акматалиев, Асан Жанышов, Нурзат Нуртаева и Айпери Медет кызы.

В сентябре этого года в Загребе (Хорватия) прошел чемпионат мира по спортивной борьбе. Бекзат Алмаз уулу завоевал серебряную медаль, Эрназар Акматалиев и Асан Жанышов стали бронзовыми призерами чемпионата мира. Айпери Медет кызы завоевала серебряную медаль, Нурзат Нуртаева — бронзовую.