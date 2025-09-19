12:00
Бишкекские параармрестлеры стали победителями на чемпионате мира в Болгарии

Фото пресс-службы мэрии

Кыргызстанцы завоевали медали на чемпионате мира по параармрестлингу в Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 10 по 23 сентября в Албене (Болгария) проходит 27-й Чемпионат мира по параармрестлингу — одно из ключевых событий в международном спортивном календаре.

Кыргызстанские спортсмены, воспитанники СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта, показали высокие результаты и принесли стране новые победы.

Исторического успеха для КР добился Токтосун уулу Бекбоосун, завоевавший золото (левая рука) в весовой категории до 60 килограммов среди взрослых спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Еще одну награду для сборной принес Камчыбек уулу Эрлан, который стал бронзовым призером (левая рука) в категории до 60 килограммов среди спортсменов с нарушением слуха.

17 сентября соревнования продолжились в дисциплине «правая рука». И снова кыргызстанцы оказались в числе сильнейших:

  • Токтосун уулу Бекбоосун — бронза (правая рука) в категории до 60 килограммов (нарушение ОДА);
  • Камчыбек уулу Эрлан — бронза (правая рука) в категории до 60 килограммов (нарушение слуха).

В мэрии отметили, что, несмотря на сильную конкуренцию со стороны ведущих параармрестлеров мира, кыргызстанские спортсмены продемонстрировали волю к победе и подтвердили высокий уровень подготовки.
