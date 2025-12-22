11:16
Спортивные итоги года. Главные победы кыргызстанцев в 2025-м

2025 год стал для кыргызстанского спорта насыщенным и многослойным. В нем было все: громкие победы на чемпионатах мира и Азии, исторические прорывы, эмоциональные возвращения, дебюты на крупнейших аренах и события, которые выходят за рамки спорта, становясь символами страны.

Кыргызстан уверенно заявил о себе в самых разных дисциплинах: от борьбы и UFC до танцевального спорта, параспорта и высокогорного альпинизма.

Борьба: фундамент, который продолжает приносить плоды

Борьба по-прежнему остается опорой кыргызстанского спорта. Именно здесь страна стабильно подтверждает высокий уровень на международной арене — и 2025-й это вновь доказал.

Одним из главных символов года стала Айпери Медет кызы, которая завоевала золото чемпионата Азии и серебро первенства мира. Она заслуженно завершает 2025-й на вершине рейтинга UWW. 

Финальная схватка на азиатском первенстве против спортсменки из Индии получилась драматичной: за 15 секунд до конца кыргызстанка уступала, но сумела вырвать победу. Такие моменты и формируют спортивную историю.

UWW
Фото UWW. Айпери Медет кызы

На чемпионате мира по спортивной борьбе Бекзат Алмаз уулу завоевал серебряную медаль. А Эрназар Акматалиев, Асан Жанышов и Нурзат Нуртаева стали бронзовыми призерами.

На молодежном и юниорском уровнях КР выглядела не менее уверенно: Жанторо Мирзалиев стал чемпионом мира U-20 по греко-римской борьбе, Адилет Акылбеков — серебряным призером мирового первенства по вольной борьбе, Кайыркуль Шаршебаева завоевала бронзовую медаль. Эти успехи подтверждают: у кыргызской борьбы есть будущее.

При этом год показал и проблемные зоны. Отставка тренерского штаба сборной по греко-римской борьбе после чемпионата мира стала одним из самых обсуждаемых событий сезона, показав, что даже в сильнейших видах спорта назрели изменения.

Футбол: эмоции, прогресс и вера болельщиков

Футбольный год получился эмоциональным. Главная сборная Кыргызстана подарила болельщикам сразу несколько матчей, которые будут вспоминать долго.

Победа над Катаром — 3:1 в отборе на чемпионат мира — стала одной из самых ярких. А ничья 1:1 с ОАЭ, фаворитом группы, — матчем характера, где команда показала зрелость и самоотдачу.

К сожалению, не таких успешных матчей у сборной было больше, и она не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира. Но болельщики продолжают верить в нашу команду.

Отметим, сборная страны закончила 2024 год на 107-м месте в рейтинге FIFA, а 2025-й — на 104-й позиции (по данным от 19 ноября). 

Не менее значимым событием стал успех сборной КР U-23, которая впервые в истории пробилась в финальную стадию Кубка Азии. Это достижение говорит о том, что в кыргызском футболе постепенно выстраивается преемственность поколений.

Успешно выступила и сборная по футзалу, завоевав прямую путевку на Кубок Азии после победы над Узбекистаном.

Параспорт: медали, которые меняют отношение

Параспорт в 2025-м стал одной из самых сильных и вдохновляющих страниц спортивного года.

Кыргызстанцы добились исторических результатов на чемпионатах мира по парадзюдо, параармрестлингу и паратриатлону. Фердауза Убарикова принесла стране первую в истории серебряную медаль чемпионата мира по парадзюдо, а Айбике Уланбек кызы добавила бронзу.

Особого внимания заслуживает золото Жалалдина Абдувалиева на чемпионате мира по паратриатлону в Испании.

Жалалдина Абдувалиева
Фото Жалалдина Абдувалиева

Исторического успеха для нашей республики добился Токтосун уулу Бекбоосун, завоевавший золото среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на чемпионате мира по параармрестлингу в Болгарии.

Плавание: первый мировой подиум

Getty Images
Фото Getty Images. Денис Петрашов

На дистанции 100 метров брассом в финале чемпионата мира Денис Петрашов стал третьим, показав результат 58,88 секунды — новый рекорд Кыргызстана.

Этот результат проложил путь в историю спорта страны и стал предметом национальной гордости. А успех спортсмена, по сути, стал прорывом для всего кыргызстанского плавания.

UFC: Кыргызстан — страна бойцов

из интернета
Фото из интернета. Валентина Шевченко

Этот год подтвердил: Кыргызстан — заметная точка на карте мирового ММА.

Валентина Шевченко дважды защитила чемпионский титул UFC, доказав статус легенды. Мыктыбек Оролбай уулу одержал две убедительные победы, а Уран Сатыбалдиев выиграл свой первый бой.

Настоящей сенсацией стал контракт Муртазали Магомедова, который нокаутировал соперника за полторы минуты и получил приглашение в сильнейшую лигу мира.

КР уверенно укрепляет позиции в элите ММА.

Другие единоборства: медальный урожай

Самбо, кикбоксинг, таэквондо, грэпплинг, рукопашный бой — кыргызстанцы собирали медали практически везде. Сборные страны входили в тройки сильнейших на чемпионатах мира и Азии, а массовость и география успехов говорят о широкой спортивной базе.

Особенно выделяется успех в таэквондо ITF, где Кыргызстан провел один из самых результативных чемпионатов в своей истории — 38 медалей.

Впервые в истории республики два спортсмена — Искак Аскарбеков и Радомир Михайлов — завоевали золотые медали среди взрослых в дисциплине «спарринг».

Альпинизм: флаг Кыргызстана на высочайших вершинах планеты

2025 год стал знаковым и для альпинизма. Эдуард Кубатов покорил Аннапурну, Килиманджаро и К2 — одни из самых опасных вершин мира. Асель Байбагышева и Рысгуль Акимжанова подняли флаг Кыргызстана на Эвересте, вписав свои имена в историю.

Эти восхождения — не просто спортивные достижения, а мощные символы силы духа.

Танцевальный спорт: эстетика, которая приносит золото

Федерации танцевального спорта
Фото Федерации танцевального спорта. Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова

Этот год стал настоящим прорывом для кыргызстанского танцевального спорта. Наши соотечественники не просто участвовали — они побеждали.

На чемпионате Азии в Малайзии Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова стали победителями в латиноамериканской программе среди спортсменов до 21 года.

А уже летом в Германии Владимир Вырлеев и Мария Прошлецова стали чемпионами мира по спортивным бальным танцам, выиграв латинскую программу среди 65 пар.

Бокс: финальный аккорд года

Завершающим и во многом символичным событием спортивного года стало выступление сборной Кыргызстана на чемпионате мира по боксу среди взрослых в Дубае, на который наши парни могли бы и не попасть из-за проблем с визами.

Омар Ливаза завоевал серебряную медаль, став первым в истории страны боксером, вышедшим в финал чемпионата мира среди взрослых. Этот результат автоматически переводит его в число ключевых фигур национальной сборной и задает новый ориентир для всей боксерской школы республики.

из интернета
Фото из интернета. Омар Ливаза

Не менее значимым стало и выступление Ихтияра Нишонова, который принес сборной бронзовую медаль чемпионата мира.

Две награды мирового первенства в одном турнире — редкое достижение для КР и показатель того, что речь идет не об одиночном успехе, а о более широкой конкурентоспособности команды.

Добавим сюда чемпионов мира по стрельбе из традиционного лука, успехи в гребле, хоккее, пляжном волейболе, художественной гимнастике — и станет ясно: 2025-й стал одним из самых богатых на достижения.

Этот год не просто запомнился наградами — он продемонстрировал глубину спортивной школы и способность кыргызстанцев бороться с сильнейшими соперниками.
