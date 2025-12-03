22:56
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Спорт

Начало чемпионата мира по боксу в ОАЭ перенесли на один день

Старт чемпионата мира по боксу в ОАЭ сдвинули на один день. Об этом сообщил президент Международной федерации бокса IBA Умар Кремлев.

Турнир по версии IBA должен был стартовать сегодня в Дубае, но его перенесли на 4 декабря.

Читайте по теме
Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпионате мира: не дали визу

«Из-за того, что не дали визы спортсменам из Кыргызстана, мы на один день сдвинули старт. Турнир начнется 4 декабря. Сейчас все получили визы, и они прилетают сюда. Еще две страны должны приехать», — сказал Умар Кремлев после церемонии открытия турнира 2 декабря.

Напомним, сначала визы в ОАЭ получили только два спортсмена из КР, потом еще три и затем остальная команда после вмешательства администрации президента.
Ссылка: https://24.kg/sport/353326/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Happy ending. Вопрос о визах для сборной Кыргызстана по боксу решен
Президент IBA попросил ОАЭ и КР помочь сборной попасть на чемпионат по боксу
Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпионате мира: не дали визу
Легенда бокса Казахстана стал президентом международной федерации World Boxing
Мунарбек Сейитбек уулу завоевал серебро Кубка мира по боксу
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в финал Кубка мира по боксу
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в полуфинал Кубка мира по боксу
Игры исламской солидарности. Боксер Нурадин Рустамбек уулу выиграл серебро
Боксер Самат Абдырахманов (Самат Кыргыз) победил бойца из Зимбабве
Самат Кыргыз и другие боксеры сразятся за чемпионские пояса в Бишкеке
Популярные новости
Почти вся сборная&nbsp;КР по&nbsp;боксу лишилась участия в&nbsp;чемпионате мира: не&nbsp;дали визу Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпионате мира: не дали визу
Отбор на&nbsp;Кубок Азии (U-17). Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу обыграла Камбоджу Отбор на Кубок Азии (U-17). Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Камбоджу
Кыргызстанцы завоевали три золота и&nbsp;бронзу на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;кикбоксингу Кыргызстанцы завоевали три золота и бронзу на чемпионате мира по кикбоксингу
Российских гимнастов допустили к&nbsp;европейским турнирам и&nbsp;олимпийскому отбору Российских гимнастов допустили к европейским турнирам и олимпийскому отбору
Бизнес
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
ОСАГО в&nbsp;MegaPay: быстро, удобно и&nbsp;доступно каждому ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
3 декабря, среда
22:48
Начало чемпионата мира по боксу в ОАЭ перенесли на один день Начало чемпионата мира по боксу в ОАЭ перенесли на один...
22:02
В Бишкеке и Оше проверяют санитарное состояние строительных объектов
21:45
В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
21:24
В Таиланде ослабили ограничения на продажу алкоголя ради туристов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 декабря: ночью будет морозно