Начало чемпионата мира по боксу в ОАЭ перенесли на один день

Старт чемпионата мира по боксу в ОАЭ сдвинули на один день. Об этом сообщил президент Международной федерации бокса IBA Умар Кремлев.

Турнир по версии IBA должен был стартовать сегодня в Дубае, но его перенесли на 4 декабря.

«Из-за того, что не дали визы спортсменам из Кыргызстана, мы на один день сдвинули старт. Турнир начнется 4 декабря. Сейчас все получили визы, и они прилетают сюда. Еще две страны должны приехать», — сказал Умар Кремлев после церемонии открытия турнира 2 декабря.

Напомним, сначала визы в ОАЭ получили только два спортсмена из КР, потом еще три и затем остальная команда после вмешательства администрации президента.