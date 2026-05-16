12:49
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Более 60 процентов дорог в Бишкеке нуждаются в ремонте

Более 60 процентов дорог в Бишкеке нуждаются в ремонте. Об этом на встрече с жителями Ленинского района сообщил глава города Айбек Джунушалиев.

Одна из горожанок подняла проблему разбитых или отсутствующих вовсе тротуаров. «Невозможно ходить по городу. Что делать пешеходам? Когда вы планируете их ремонтировать?» — спросила она.

Айбек Джунушалиев ответил, что все горожане считают, что именно их дорога в приоритете. Но нужно рассматривать возможности города.

«Раньше мы ремонтировали самое много 16,7 километра дорог в год. В 2021-2023 годах довели этот показатель до 27,8 километра. В 2024-м мы отремонтировали уже 61,7 километра, а в 2025-м — 92! В 2026-м планируем отремонтировать 120 километров дорог. Не было в истории города, чтобы такой объем делали. Мосты начали делать, новые дороги строить», — сказал мэр.

При этом 1,4 тысячи километров, или более 60 процентов дорог, в столице сегодня нужно отремонтировать.

«Если бы мы шли прежними темпами — по 16 километров в год ремонтировали, то нам бы потребовалось более 100 лет, чтобы завершить все работы. Но мы сегодня наращиваем темпы, опыт, финансовые средства. К сожалению, все 1,4 тысячи километров за день или даже за год не сделать. Надеюсь, при нынешних темпах за 20-25 лет потребность города в модернизации дорожной инфраструктуры мы закроем», — сказал Айбек Джунушалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374056/
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
Путепровод на пересечении Айтматова и Толстого в Бишкеке отремонтируют
Эстакада в Бишкеке: ради развязки начали снос 64 объектов
В Бишкеке не будут класть асфальт на улицах, где не заменили трубы
Ремонт улицы к рынку «Дордой» в Бишкеке: меняются схемы движения семи маршрутов
Жители улицы Скрябина в Бишкеке выступили против ее расширения
В мэрии Бишкека создадут спецкомиссию для проверки качества дорог
В Бишкеке в 2025 году отремонтировали 122 улицы протяженностью 92 километра
В Бишкеке в 2026 году построят и реконструируют 127 дорог
Дефекты на отремонтированных дорогах в Бишкеке устраняют за счет подрядчиков
Названы сроки асфальтирования моста на Жибек Жолу в Бишкеке
Популярные новости
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
16 мая, суббота
12:44
Более 60 процентов дорог в Бишкеке нуждаются в ремонте Более 60 процентов дорог в Бишкеке нуждаются в ремонте
12:35
Переход на 12-летку. В школах КР требуют вернуть рабочие тетради
12:20
Мэрия Бишкека не располагает жильем, которое могли бы предоставить нуждающимся
12:00
«Рик и Морти» и «След Чикатило»: премьеры сериалов следующей недели
11:41
Кыргызстан ратифицировал соглашение с ЕБРР по строительству ЛЭП Кемин — Балыкчи