Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с UFC

Спортсмен из Кыргызстана Муртазали Магомедов (10-0) выиграл контракт с UFC. Об этом на своей странице в Instagram сообщает сайт UFC.com.

По его данным, сегодня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошла очередная неделя турнира Dana White’s Contender Series.

Во втором поединке в октагон вышли экс-чемпион лиги OCTAGON Муртазали Магомедов из КР и Брайан Зурчер (9-1) из Мексики.

Кыргызстанец нокаутировал соперника в первом раунде и победил за 1 минуту 37 секунд.

По окончании турнира президент UFC Дана Уайт поздравил Муртазали Магомедова и пригласил его в сильнейшую лигу мира.