Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза завоевал серебро

Кыргызстанец Омар Ливаза завоевал серебряную медаль чемпионата мира по боксу, который проходит в эти дни в Дубае. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

В весовой категории до 63,5 килограмма в финале наш соотечественник уступил россиянину Илье Попову.

Отметим, победитель получил сертификат на $300 тысяч, серебряный призер — $150 тысяч.

Ранее Омар Ливаза победил представителей Узбекистана, Армении, Азербайджана и Замбии.

Еще один кыргызстанец Ихтияр Нишонов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по боксу.