21:22
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Спорт

Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза завоевал серебро

Фото из интернета. Омар Ливаза

Кыргызстанец Омар Ливаза завоевал серебряную медаль чемпионата мира по боксу, который проходит в эти дни в Дубае. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

В весовой категории до 63,5 килограмма в финале наш соотечественник уступил россиянину Илье Попову.

Отметим, победитель получил сертификат на $300 тысяч, серебряный призер — $150 тысяч.

Ранее Омар Ливаза победил представителей Узбекистана, Армении, Азербайджана и Замбии.

Еще один кыргызстанец Ихтияр Нишонов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по боксу.
Ссылка: https://24.kg/sport/354508/
просмотров: 397
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Ихтияр Нишонов завоевал бронзу
Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза вышел в финал
Чемпионат мира по боксу. Два кыргызстанца вышли в полуфинал
Начало чемпионата мира по боксу в ОАЭ перенесли на один день
Happy ending. Вопрос о визах для сборной Кыргызстана по боксу решен
Президент IBA попросил ОАЭ и КР помочь сборной попасть на чемпионат по боксу
Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпионате мира: не дали визу
Легенда бокса Казахстана стал президентом международной федерации World Boxing
Мунарбек Сейитбек уулу завоевал серебро Кубка мира по боксу
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в финал Кубка мира по боксу
Популярные новости
Чемпионат мира по&nbsp;боксу. Кыргызстанец Ихтияр Нишонов завоевал бронзу Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Ихтияр Нишонов завоевал бронзу
Чемпионат мира по&nbsp;боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза вышел в&nbsp;финал Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза вышел в финал
Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу
Чемпионат мира по&nbsp;боксу. Два кыргызстанца вышли в&nbsp;полуфинал Чемпионат мира по боксу. Два кыргызстанца вышли в полуфинал
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 декабря: днем дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 декабря: днем дожди
20:52
Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза завоевал серебро
19:00
В Кыргызстане утвердили типовой устав для вузов и послевузовских учреждений
18:17
Бишкек примет форум «В5+1»: Центральная Азия и США обсудят новые приоритеты
17:58
У Минцифры сократили полномочия: из функций исключили учет населения