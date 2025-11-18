ЧМ-2026. США предупредили: билет на матч не откроет границы автоматически

Власти США обратились к болельщикам, которые планируют посетить матчи Чемпионата мира по футболу 2026 года: даже имея билет, визу получить автоматически не получится. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, наличие билета дает лишь одно преимущество — возможность быстрее попасть в очередь на собеседование в консульстве. Но никаких «зеленых коридоров» не будет.

«Билет — это не виза. Каждый, кто хочет попасть на чемпионат, пройдет полную проверку, как и все иностранцы, без исключения», — отметил Рубио.

Он призвал фанатов не надеяться на удачу и записываться на интервью заранее — ждать придется от 6 до 8 недель.

Напомним, Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.