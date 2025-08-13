Он сделал это! Кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил вершину К2

Кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил вершину К2. При этом он не использовал кислородные баллоны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский альпинистский «Клуб 7 вершин».

«В этом году «гора гор» К2 была довольно немилостива к восходителям. Осада затянулась дольше обычных сроков и было вполне возможно, что восхождений не будет вообще. Большая часть экспедиций закончила уже свою работу без серьезной попытки достичь вершины. Остались самые сильные и упорные. И удача им улыбнулась. Поздравляем нашего друга Эдуарда Кубатова с восхождением на К2, вершину мечты! Первым восьмитысячником Эдуарда стал Эверест в составе нашей экспедиции. Выдающийся спортсмен, не менее выдающийся бизнесмен, организатор и руководитель, Кубатов возглавил Федерацию альпинизма Кыргызстана и достиг в этом деле впечатляющих результатов. Так держать! Новых вершин и достижений!» — говорится в сообщении.

Восхождение на К2 считается одним из самых сложных и опасных в мире: крутые склоны, частые лавины и нестабильная погода делают эту вершину более техничной, чем Эверест.

В мае 2023 года Эдуард Кубатов вошел в историю страны, став первым кыргызстанцем, покорившим высочайшую вершину мира — Джомолунгму (Эверест). Он поднял флаг Кыргызстана на высоте 8 тысяч 848 метров.

Вершина К2 (Чогори) — вторая по высоте горная вершина Земли (после Джомолунгмы). Ее высота — 8 тысяч 611 метров.

Чогори находится в горной системе Каракорум, в хребте Балторо, на границе Гилгит-Балтистана (части Кашмира, с 1948 года управляемой Пакистаном) и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Чогори также известна под прозвищами Гора-убийца и Дикая гора.