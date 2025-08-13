08:53
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Спорт

Он сделал это! Кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил вершину К2

Кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил вершину К2. При этом он не использовал кислородные баллоны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский альпинистский «Клуб 7 вершин».

«В этом году «гора гор» К2 была довольно немилостива к восходителям. Осада затянулась дольше обычных сроков и было вполне возможно, что восхождений не будет вообще. Большая часть экспедиций закончила уже свою работу без серьезной попытки достичь вершины. Остались самые сильные и упорные. И удача им улыбнулась. Поздравляем нашего друга Эдуарда Кубатова с восхождением на К2, вершину мечты! Первым восьмитысячником Эдуарда стал Эверест в составе нашей экспедиции. Выдающийся спортсмен, не менее выдающийся бизнесмен, организатор и руководитель, Кубатов возглавил Федерацию альпинизма Кыргызстана и достиг в этом деле впечатляющих результатов. Так держать! Новых вершин и достижений!» — говорится в сообщении.

Читайте по теме
Кыргызстанец Эдуард Кубатов попал в Книгу рекордов Гиннесса

Восхождение на К2 считается одним из самых сложных и опасных в мире: крутые склоны, частые лавины и нестабильная погода делают эту вершину более техничной, чем Эверест.

В мае 2023 года Эдуард Кубатов вошел в историю страны, став первым кыргызстанцем, покорившим высочайшую вершину мира — Джомолунгму (Эверест). Он поднял флаг Кыргызстана на высоте 8 тысяч 848 метров.

Вершина К2 (Чогори) — вторая по высоте горная вершина Земли (после Джомолунгмы). Ее высота — 8 тысяч 611 метров.

Чогори находится в горной системе Каракорум, в хребте Балторо, на границе Гилгит-Балтистана (части Кашмира, с 1948 года управляемой Пакистаном) и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Чогори также известна под прозвищами Гора-убийца и Дикая гора.
Ссылка: https://24.kg/sport/339378/
просмотров: 363
Версия для печати
Материалы по теме
Покоривший Эверест Эдуард Кубатов готовится к восхождению на К2
Альпинист Эдуард Кубатов покорил гималайскую вершину Аннапурну
Кыргызстанец Эдуард Кубатов попал в Книгу рекордов Гиннесса
Кыргызстанские альпинисты покорили вершину Лобуче в Гималаях
Садыр Жапаров встретился с Эдуардом Кубатовым, покорившим Эверест
Альпинисты из Кыргызстана взошли на Килиманджаро
Кыргызстанец покорил одну из сложных вершин Гималаев — Ама-Даблам
Горы не прощают ни малейшей ошибки. Эдуард Кубатов о безопасности на отдыхе
На пике Ленина может появиться новый международный альпинистский лагерь
Эдуард Кубатов предлагает вернуть вершинам Кыргызстана исторические названия
Популярные новости
Чемпион мира по&nbsp;боксу Дмитрий Бивол успешно перенес операцию на&nbsp;спине Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол успешно перенес операцию на спине
Жоламан Шаршенбеков рассказал поклонникам, чем занимался после Олимпиады Жоламан Шаршенбеков рассказал поклонникам, чем занимался после Олимпиады
Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на&nbsp;молодежном чемпионате Азии Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на молодежном чемпионате Азии
Адылбек Касымалиев поздравил Дениса Петрашова с&nbsp;бронзой на&nbsp;чемпионате мира Адылбек Касымалиев поздравил Дениса Петрашова с бронзой на чемпионате мира
Бизнес
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
13 августа, среда
08:39
Встреча на Аляске стала возможной, потому что Трампа попросил Путин — Белый дом Встреча на Аляске стала возможной, потому что Трампа по...
08:22
Более 220 тысяч административных протоколов составлено в РФ на кыргызстанцев
08:10
Он сделал это! Кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил вершину К2
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 августа, вторник
23:37
Apple впервые с 2017 года поднимет цену на iPhone
23:08
Таласский ЦОВП намерен приобрести новый цифровой рентген-аппарат
22:23
В Китае молодые люди платят за возможность притворяться, что они работают
22:00
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
21:43
Деревья вдоль дороги Александровка — Асылбаш сохнут из-за отсутствия полива