Садыр Жапаров встретился с Эдуардом Кубатовым, покорившим Эверест

Президент Садыр Жапаров встретился с известным альпинистом, главой Федерации альпинизма Кыргызстана Эдуардом Кубатовым, покорившим Эверест. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Садыр Жапаров отметил, что высоко ценит успех отечественных спортсменов, прославляющих страну.

Он подчеркнул, что в КР уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. Государство продолжит оказывать поддержку спортсменам и создаст все необходимые условия для достижения высоких результатов.

Эдуард Кубатов выразил президенту благодарность за встречу и рассказал об участии в самой престижной и сложной программе «Корона Земли» — с восхождением на все 14 восьмитысячников мира.

Он сообщил, что с апреля по июль 2024 года планирует начать восхождения на три самые сложные вершины мира: Лхоцзе, Макалу и К2. При этом восхождения будут осуществлены без использования кислорода в режиме «сплит».

Фото пресс-службы президента

В завершение Садыр Жапаров вручил флаг Кыргызстана Эдуарду Кубатову и пожелал успехов в покорении вершин.