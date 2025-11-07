18:57
Глава кабмина принял участие в открытии чемпионата мира по самбо в Бишкеке

Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по самбо в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В своем выступлении он отметил, что для Кыргызстана является большой честью принимать у себя масштабное международное спортивное событие.

«Сегодня в Бишкеке собрались 659 спортсменов из 73 стран мира — представителей разных континентов, культур и традиций. Это яркое доказательство того, что спорт объединяет людей, стирает границы и воплощает главные идеалы человечества — мир, дружбу и взаимное уважение. Этот чемпионат имеет особое значение — он посвящен 60-летию самбо в Кыргызстане! История этого спорта в нашей стране началась в 1965 году, когда Сергей Жулдыбин заложил его первые основы. С тех пор самбо стало неотъемлемой частью спортивной культуры Кыргызстана», — сказал глава кабмина.

Адылбек Касымалиев выразил уверенность в том, что нынешний чемпионат пройдет на высоком уровне, подарит незабываемые эмоции и станет важной вехой в истории мирового самбо.
