В Бишкеке прошел крупнейший турнир по го в истории Кыргызстана

В Бишкеке 26 октября прошел Кубок КР по го — 2025, собравший 120 участников из 14 клубов Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Федерации го.

Турнир стал самым масштабным событием в истории кыргызстанской игры и настоящим праздником для всех любителей древней настольной стратегии.

Соревнования проходили в четырех группах Мак-Магона по блиц-формату. Конкуренция была высокой: на каждое призовое место претендовало от 10 до 30 участников.

Победители:

1-е место — Байэль Абдымажитов (кю 3, клуб Tensai);

2-е место — Нурсаид Шаршенов (кю 1, Bilimkana JP);

3-е место — Федор Кропочев (дан 1, Sengoku).

По словам организаторов, Kyrgyzstan Cup 2025 стал не только спортивным, но и объединяющим событием. Турнир показал рост интереса к игре среди детей и взрослых, а также высокий уровень подготовки игроков в регионах.

«Мы гордимся каждым участником — именно вы помогаете строить будущее го в Кыргызстане. В следующем году нацелимся на 150 участников», — отметили представители федерации.