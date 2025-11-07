11:08
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Спорт

В Бишкеке прошел крупнейший турнир по го в истории Кыргызстана

Фото Федерации го Кыргызстана

В Бишкеке 26 октября прошел Кубок КР по го — 2025, собравший 120 участников из 14 клубов Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Федерации го.

Турнир стал самым масштабным событием в истории кыргызстанской игры и настоящим праздником для всех любителей древней настольной стратегии.

Соревнования проходили в четырех группах Мак-Магона по блиц-формату. Конкуренция была высокой: на каждое призовое место претендовало от 10 до 30 участников.

Победители:

  • 1-е место — Байэль Абдымажитов (кю 3, клуб Tensai);
  • 2-е место — Нурсаид Шаршенов (кю 1, Bilimkana JP);
  • 3-е место — Федор Кропочев (дан 1, Sengoku).

По словам организаторов, Kyrgyzstan Cup 2025 стал не только спортивным, но и объединяющим событием. Турнир показал рост интереса к игре среди детей и взрослых, а также высокий уровень подготовки игроков в регионах.

«Мы гордимся каждым участником — именно вы помогаете строить будущее го в Кыргызстане. В следующем году нацелимся на 150 участников», — отметили представители федерации.
Ссылка: https://24.kg/sport/349958/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана по игре Го завоевала восемь медалей на турнире в Алматы
Не улыбайся! Садыр Жапаров пробил пенальти ученику ФК «Мурас Юнайтед»
В Бишкеке прошла игра «Заковат», инициатором которой выступила Саида Мирзиеева
Саида Мирзиеева рассказала о шоу Zakovat Asian Cup II, которое пройдет в Бишкеке
Это идолопоклонничество. В Афганистане запретили настольный футбол
Домогательства. 80-летнюю звезду сериала «Игра в кальмара» отправили в тюрьму
В Военно-Антоновке во время игры кок бору от травмы головы скончался игрок
Игра «Паук-4». С наступлением весны участились массовые драки среди подростков
Сломай себе мозг. Канатбек Калыков о создании развивающей игры Аkylman hero
В Кыргызстане выпустили игру «Тайна Сары-Кель», посвященную теме ранних браков
Популярные новости
В&nbsp;Сербии главный тренер клуба Суперлиги умер, потеряв сознание во&nbsp;время матча В Сербии главный тренер клуба Суперлиги умер, потеряв сознание во время матча
Александр Овечкин стал первым хоккеистом в&nbsp;истории, забросившим 900 шайб Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забросившим 900 шайб
Несколько призовых мест заняли кыргызстанцы на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;грэпплингу Несколько призовых мест заняли кыргызстанцы на чемпионате мира по грэпплингу
Женская команда по&nbsp;футболу &laquo;Илбирс&raquo; стала чемпионом 2025 года Женская команда по футболу «Илбирс» стала чемпионом 2025 года
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
7 ноября, пятница
11:02
В городе Ош отметили Дни истории и памяти предков В городе Ош отметили Дни истории и памяти предков
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 7 ноября
10:52
В программу приватизации добавлен «Кумтор» для передачи «Кыргызалтыну»
10:44
В Бишкеке сгорела часть бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль». Подробности от МЧС
10:44
В Сингапуре интернет-мошенников разрешили наказывать розгами