Сборная Кыргызстана по игре Го завоевала восемь медалей на турнире в Алматы

Сборная Кыргызстана по игре Го успешно выступила на II международном турнире G8 Lake Fest 202, завоевав восемь медалей и специальный приз в юношеской категории. Об этом сообщила Федерация Го в КР.

Соревнования прошли 26 - 28 сентября в Алматы и собрали сильнейших игроков Центральной Азии, Южной Кореи и Японии.

Из 11 участников кыргызстанской сборной восемь стали призерами в различных категориях.

Наибольшего успеха добился Данай Айталиев, занявший первое место и получивший специальный приз «Лучший игрок до 16 лет» с денежной наградой 400 тысяч тенге. Победителями также стали Элим Ражапов и Акбар Нуркадыров.

Вторые места в своих категориях завоевали Эрнур Эмильев, Битна Махматалиева и Айдай Балбаева. Бронзовые медали у Семетея Баратбаева и Бурхона Иномжонова.

На турнире отличились и другие члены команды: Аделина Абдыбекова одержала важную победу над юниоркой сборной Казахстана, Элина Алагозова выиграла три партии в сильной группе, а юный игрок Денис Хван (9 лет) дебютировал на международном уровне.

Все участники получили памятные подарки от спонсоров.

Федерация Го Кыргызстана отметила, что результаты G8 Lake Fest 2025 подтверждают высокий уровень подготовки кыргызстанских спортсменов и их конкурентоспособность на международной арене, особенно среди юных игроков.