Сборная Кыргызстана по игре Го завоевала восемь медалей на турнире в Алматы

Сборная Кыргызстана по игре Го успешно выступила на II международном турнире G8 Lake Fest 202, завоевав восемь медалей и специальный приз в юношеской категории. Об этом сообщила Федерация Го в КР.
Соревнования прошли 26 - 28 сентября в Алматы и собрали сильнейших игроков Центральной Азии, Южной Кореи и Японии.
Из 11 участников кыргызстанской сборной восемь стали призерами в различных категориях.
Наибольшего успеха добился Данай Айталиев, занявший первое место и получивший специальный приз «Лучший игрок до 16 лет» с денежной наградой 400 тысяч тенге. Победителями также стали Элим Ражапов и Акбар Нуркадыров.
Вторые места в своих категориях завоевали Эрнур Эмильев, Битна Махматалиева и Айдай Балбаева. Бронзовые медали у Семетея Баратбаева и Бурхона Иномжонова.
Все участники получили памятные подарки от спонсоров.
Федерация Го Кыргызстана отметила, что результаты G8 Lake Fest 2025 подтверждают высокий уровень подготовки кыргызстанских спортсменов и их конкурентоспособность на международной арене, особенно среди юных игроков.
Справка 24.kg
Го — древняя настольная стратегическая игра, появившаяся в Китае более 4 тысяч лет назад. Сегодня она активно развивается и в Кыргызстане, где признана официальной спортивной дисциплиной.