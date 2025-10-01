10:34
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Спорт

Сборная Кыргызстана по игре Го завоевала восемь медалей на турнире в Алматы

Фото федерации Го в Кыргызстане

Сборная Кыргызстана по игре Го успешно выступила на II международном турнире G8 Lake Fest 202, завоевав восемь медалей и специальный приз в юношеской категории. Об этом сообщила Федерация Го в  КР.

Соревнования прошли 26 - 28 сентября в Алматы и собрали сильнейших игроков Центральной Азии, Южной Кореи и Японии.

Из 11 участников кыргызстанской сборной восемь стали призерами в различных категориях.

Наибольшего успеха добился Данай Айталиев, занявший первое место и получивший специальный приз «Лучший игрок до 16 лет» с денежной наградой 400 тысяч тенге. Победителями также стали Элим Ражапов и Акбар Нуркадыров. 

Вторые места в своих категориях завоевали Эрнур Эмильев, Битна Махматалиева и Айдай Балбаева. Бронзовые медали у Семетея Баратбаева и Бурхона Иномжонова.

На турнире отличились и другие члены команды: Аделина Абдыбекова одержала важную победу над юниоркой сборной Казахстана, Элина Алагозова выиграла три партии в сильной группе, а юный игрок Денис Хван (9 лет) дебютировал на международном уровне.

Все участники получили памятные подарки от спонсоров.

Федерация Го Кыргызстана отметила, что результаты G8 Lake Fest 2025 подтверждают высокий уровень подготовки кыргызстанских спортсменов и их конкурентоспособность на международной арене, особенно среди юных игроков.

Справка 24.kg

Го — древняя настольная стратегическая игра, появившаяся в Китае более 4 тысяч лет назад. Сегодня она активно развивается и в Кыргызстане, где признана официальной спортивной дисциплиной. 
Ссылка: https://24.kg/sport/345462/
просмотров: 283
Версия для печати
Популярные новости
Валентина Шевченко поделилась фото со&nbsp;съемок сериала &laquo;Список смертников&raquo; Валентина Шевченко поделилась фото со съемок сериала «Список смертников»
Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в&nbsp;UFC с&nbsp;Джеком Херманссоном Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в UFC с Джеком Херманссоном
Лига чемпионов. &laquo;Реал Мадрид&raquo; полностью выкупил отель InterContinental в&nbsp;Алматы Лига чемпионов. «Реал Мадрид» полностью выкупил отель InterContinental в Алматы
Спортсменка Айпери Медет кызы сохранила первую строчку мирового рейтинга Спортсменка Айпери Медет кызы сохранила первую строчку мирового рейтинга
Бизнес
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
1 октября, среда
10:32
Выборы в Кыргызстане: объявлены ключевые этапы кампании Выборы в Кыргызстане: объявлены ключевые этапы кампании...
10:30
Переселение жителей приграничных районов обсудили Кыргызстан и Таджикистан
10:14
В КР объем кредитного портфеля клиентов банков увеличился на 26,1 процента
10:13
Фискальное ПО начали внедрять в отелях Бишкека, Оша и Джалал-Абада с 1 октября
10:00
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут