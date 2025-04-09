Домогательства. 80-летнюю звезду сериала «Игра в кальмара» отправили в тюрьму

Исполнителя роли Игрока 001 в популярном сериале «Игра в кальмара» отправили в тюрьму за домогательства. Об этом сообщает The Daily Star.

Фото — кадр из сериала «Игра в кальмара» . 80-летнего южнокорейского актера О Ен Су приговорили к тюремному заключению

80-летнего южнокорейского актера О Ен Су приговорили к тюремному заключению за домогательства к женщине.

По данным издания, сначала суд ограничился решением о восьми месяцах условного наказания, но позже приговор ужесточили.

Актеру предъявлены обвинения по двум эпизодам домогательств: он приставал к женщине, обнимал и целовал против ее воли. Это случилось в 2017 году, однако дело дошло до суда спустя несколько лет.

«Унизительно предстать перед судом в таком возрасте. Я не считаю, что мои действия можно приравнять к нападению. Если они кого-то задели, мне жаль. Все, что я строил 80 лет, рухнуло в одно мгновение», — сказал О Ен Су.

Его адвокаты подали апелляцию, рассмотрение которой намечено на 3 июня.